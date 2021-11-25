Євросоюз змінить правила в'їзду з 1 березня: що зміниться

У ЄС вирішили відмовитися від практики ведення "зелених" і "жовтих" пропускних списків і дозволити в'їзд усім вакцинованим або перехворіли. Останні зможуть подорожувати країнами протягом 180 днів.

Європейський Союз кардинально змінює правила в’їзду на територію країн-учасниць блоку. Керівництво ЄС вирішило відмовитися від практики ведення списків "зелених" і "червоних" країн і дозволити в'їзд усім вакцинованим громадянам або коронавірусною інфекцією, які перехворіли. Про це повідомляється на сайті Європейської комісії.

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Усім країнам Євроблоку пропонується з 10 січня наступного року дозволити в'їзд туристам, які пройшли вакцинацію, причому не лише противірусними вакцинами, схваленими Євросоюзом (Pfizer, Moderna, AstraZeneca, Johnson & Johnson), а й схваленими ВООЗ(CoronaVac, Sinopharm, Covishield, Covaxin). Наразі країни ЄС мають вибір, дозволити чи заборонити в'їзд туристам, які вакцинувалися COVID-вакцинами, схваленими ВООЗ.

Крім того, з 10 січня наступного року ЄС може надати можливість в'їзду людям, які перехворіли на COVID-19 протягом 180 днів до поїздки та мають Цифровий сертифікат ЄС (EU Digital COVID Certificate) або його еквівалент. Цифровий сертифікат ЄС підтверджує, що його власник або вакцинувався, або має негативний ПЛР-тест, або він одужав від інфекції.

Водночас Єврокомісія пропонує тим, хто одужав, або вакцинованим вакцинами, які схвалені ВООЗ, а не ЄС, робити тести на коронавірусну інфекцію перед в'їздом до країни.

На додачу, всі вакциновані туристи повинні або пройти вакцинацію не більше ніж за 9 місяців до в'їзду, або отримати бустерну дозу. Правило набирає чинності з 10 січня 2022 року.

Діти віком 6-17 років можуть подорожувати територією Євросоюзу з негативним ПЛР-тестом, навіть без сертифікату про вакцинацію. Проте керівництво європейських країн може на власний розсуд проводити повторне тестування або зобов'язати проходити карантин. Дітям до 6 років не потрібні ні тести, ні вакцинація.

Очікується, що з 1 березня наступного року ЄС повністю відмовиться від списку т.зв. безпечних для країн: усі країни Євросоюзу мають дозволяти в'їзд на свою територію незалежно від мети та країни виїзду.

Раніше Фокус повідомляв, що Фонд соцстраху планує не оплачувати лікарняні невакцинованим. Лікарняні виплати не поширюватимуться на українців, усунених через небажання вакцинуватися.