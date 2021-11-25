Президента Чехии Земана госпитализировали спустя несколько часов после выписки

По информации журналистов, у главы государства обнаружили позитивный ПЦР-тест. Из медучреждения гарант выписался сегодня, вопреки рекомендациям врачей.

Президент Чехии Милош Земан, ранее в четверг 25 ноября выписанный из пражской больницы, сдал положительный тест на COVID-19 и вновь возвращается на больничную койку. Об этом сообщает информагентство Denik.

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Лечашие врачи 77-летнего чешского президента рассказали, что провели стандартную процедуру тестирования, которая дала положительный результат, после чего было принято решение вновь направить президента в Центральный военный госпиталь.

Сообщается, что симптомов коронавирусной инфекцией у него нет, т.к. недавно он вакцинировался бустерной дозой.

По словам врача Бориса Штястны, в силу врачебной тайны он не может подтвердить, что президент болен, но все же отметил, что президента вновь переводят в военный госпиталь. Официальная информация появится в ближайшее время.

Утром 25 ноября Милош Земан выписался из госпиталя, несмотря на то, что врачи рекомендовали ему продолжить лечение, дабы укрепить здоровье. Он проходил курс лечения от неназванного хронического заболевания с 10 октября.

Ранее Фокус сообщал, что у президента Чехии обнаружен цирроз печени. Президент не может должным образом руководить страной, а медики не дают прогнозов относительно его выздоровления. Сообщается, что Земан страдает циррозом печени, а в его желудок вставлен зонд для кормления.