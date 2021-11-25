Президента Чехії Земана госпіталізували за кілька годин після виписки

За інформацією журналістів, у глави держави виявили позитивний ПЛР-тест. Із медустанови гарант виписався сьогодні, попри рекомендації лікарів.

Президент Чехії Мілош Земан, який раніше в четвер 25 листопада виписаний із празької лікарні, склав позитивний тест на COVID-19 і знову повертається на лікарняне ліжко. Про це повідомляє інформагентство Denik.

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Лікарі 77-річного чеського президента розповіли, що провели стандартну процедуру тестування, яка дала позитивний результат, після чого було ухвалено рішення знову направити президента до Центрального військового госпіталю.

Повідомляється, що симптомів коронавірусної інфекції він не має, оскільки нещодавно він вакцинувався бустерною дозою.

За словами лікаря Бориса Штястни, через лікарську таємницю він не може підтвердити, що президент хворий, але все ж таки зазначив, що президента знову переводять у військовий госпіталь. Офіційна інформація з'явиться найближчим часом.

Уранці 25 листопада Мілош Земан виписався зі шпиталю, незважаючи на те, що лікарі рекомендували йому продовжити лікування, щоб зміцнити здоров'я. Він проходив курс лікування від неназваного хронічного захворювання з 10 жовтня.

Раніше Фокус повідомляв, що в президента Чехії виявлено цироз печінки. Президент не може належним чином керувати країною, а медики не дають прогнозів щодо його одужання. Повідомляється, що Земан страждає на цироз печінки, а в його шлунок вставлений зонд для годування.