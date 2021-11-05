У президента Чехії Земана виявили цироз печінки

Глава держави не може повноцінно виконувати свої обов'язки, а медики не дають прогнозів щодо його одужання.

Президент Чехії Мілош Земан страждає на хронічне захворювання печінки — цироз. У його шлунок введено зонд для годування. У лікарні глава держави пробуде щонайменше три-чотири тижні. Про це чеському радіо повідомив член медичного консиліуму зі спостереження за здоров'ям президента, хірург Павло Пафко.

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"Щоб було ясно, у пацієнта хронічне захворювання печінки", — сказав Пафко, додавши, що йдеться про цироз.

За словами хірурга, це захворювання протягом багатьох років може проходити безсимптомно. При цьому Пафко додав, що в лікарні стан Земана значно покращився, хоча коли президент потрапив до лікарні 10 жовтня, "він був сильно виснажений".

У п'ятницю, 5 листопада, медичний консиліум дійшов висновку, що президент усе ще не може розпочати роботу, а перспективи його одужання все ще є невизначеними. Пафке, посилаючись на лікаря Земана Мирослава Заворала, заявив, що глава держави точно "проведе в лікарні мінімум три-чотири тижні".

Нагадаємо, 10 жовтня президенту Чехії Мілошу Земану знадобилася госпіталізація одразу після зустрічі з прем'єр-міністром Андреєм Бабішем, партія якого напередодні програла вибори.

При цьому ще у вересні чеський глава держави перебував у військовому шпиталі. Тоді чеські ЗМІ повідомляли, що глава держави страждає на нейропатію ніг і його хвороба прогресує.