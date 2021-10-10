Президент Чехії потрапив до лікарні після зустрічі з прем'єром, який програв вибори (відео)

Погіршення самопочуття політика може бути пов'язано з несподіваними результатами виборів.

Президенту Чехії Мілошу Земану знадобилася госпіталізація одразу після зустрічі з прем'єр-міністром Андрієм Бабішем, партія якого напередодні програла вибори. Про це повідомляє Reuters.

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Відомо, що президента доставили в Центральний військовий госпіталь Праги. Чеське видання novinky.cz в Twitter показало відео, як медики швидкої допомоги госпіталізують Земана.

[ + – ] Президента Земана відвезла карета "швидкої допомоги"

Зазначимо, що політсила прем'єра Бабіша несподівано поступилася на парламентських виборах опозиції, яка створила коаліцію на базі трьох ліберальних партій. Лідирував до цього правлячий центристський рух ANO, який завоював 27,43% голосів виборців. Їх опоненти-опозиціонери набрали 27,45% голосів.

Більше 15% симпатій чехів дісталося ще одній ліберальної коаліції, яка об'єднує Піратську партію і рух "Старости і незалежні". 9,7% — це четверте місце і результат руху євроскептиків "Свобода і пряма демократія".

Очікується, що ліберали обох коаліцій будуть об'єднуватися, що допоможе їм у подальшому сформувати парламентську більшість. Після оголошення результатів виборів лідери політсил заявили про переговори.

Примітно, що результати екзитполів свідчили про перемогу з невеликою перевагою руху Бабіша ANO. Йому обіцяли 27,75% голосів, а коаліції "Разом" — 26,44%.

Вибори до Палати депутатів Чехії проходили 8 і 9 жовтня. Явка громадян склала близько 60%.

Перемога партії Бабіша ANO на виборах очікувалася також, виходячи з даних соцопитувань. Швидше за все, на заваді для лідерства правлячої сили стала інформація про офшори прем'єр-міністра з розслідування Pandora Papers.

Фокус писав, що у вересні президент Чехії Мілош Земан також був госпіталізований у військовий госпіталь Праги. Відомо, що 76-річний політик страждає прогресуючою невропатією ніг.