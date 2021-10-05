Pandora Papers: Південна Дакота стала податковим раєм

Тепер назва Південна Дакота добре лягає в один асоціативний ряд зі Швейцарією, Панамою, Каймановими островами та іншими податковими гаванями.

Південна Дакота стала штатом, де ховають мільярди доларів компанії і приватні особи, яких звинувачують у серйозних фінансових злочинах, як повідомляє Guardian, посилаючись на "Архів Пандори". У цих документах міститься майже 12 млн різних файлів, якими користувалися 14 офшорних сервісів з усього світу. Опубліковані дані вказують на те, що США стали ключовою локацією для трастових фондів, за допомогою яких свої гроші частіше приховують саме приватні особи, а не транснаціональні корпорації.

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Згідно з оприлюдненими документами, Південній Дакоті відводиться роль податкового притулку загальною вартістю $367 млрд. Заможні іноземці та їхні сім'ї переводять мільйони доларів у трастові фонди штату, де діють одні з найефективніших механізмів уникнення сплати податків, кредиторських заборгованостей тощо.

Міжнародний консорціум журналістів-розслідувачів (ICIJ) і газета Washington Post виявили в США 28 трастів, пов'язаних з компаніями і приватними особами, які раніше звинувачувалися в серйозних злочинах фінансового характеру. До всього іншого, як зазначає Guardian, розкриття цієї інформації стане незручним для президента США Джо Байдена, який серед своїх пріоритетів виділяв "прозорість глобальної фінансової системи".

Згідно з урядовим звітом за 2020 рік, перспективна індустрія трастових фондів Південної Дакоти містить активи на суму близько $367 млрд, що приблизно відповідає ВВП Ірландії. Для порівняння, ще у 2011 трастові активи Південної Дакоти оцінювалися в $75.5 млрд. Настільки феноменальне зростання пояснюється прагненням керівництва штату активно залучати фінансові активи, захищаючи їхніх власників від іноземних урядів, податкових відомств і навіть колишнього подружжя.

За прикладом Південної Дакоти пішли й інші американські штати, які "лібералізували" свою політику щодо трастових фондів, через що США навіть обійшли Швейцарію в списку Tax Justice Network 2020 року — глобальному рейтингу країн, які допомагають приватним особам приховувати їхні доходи від оподаткування.

В "Архіві Пандори" фігурує понад 200 американських трастів загальною вартістю $1 млрд. Південна Дакота виявилася найпопулярнішим штатом у цьому відношенні з 81 трастовим фондом. Але у Флориді, Делавері, Техасі і Неваді теж виявилися десятки трастів, якими переважно користуються громадяни іноземних держав. Ці кошти пов'язані з людьми із 40 країн, а 28 фондів — з приватними особами або компаніями, яких звинувачують у правопорушеннях, згідно з відомостями ICIJ і Washington Post.

Фокус раніше розповідав про розслідування "Досьє Пандори". Так, одна з офшорних компаній Коломойського отримала $350 млн від ПриватБанку, а офшор Ахметова — кредит на купівлю літака Falcon 7X.