Pandora Papers: Южная Дакота стала налоговым раем

Теперь название Южная Дакота хорошо ложится в один ассоциативный ряд со Швейцарией, Панамой, Каймановыми островами и прочими налоговыми гаванями.

Южная Дакота стала штатом, где укрывают миллиарды долларов компании и частные лица, которых обвиняют в серьезных финансовых преступлениях, как сообщает Guardian, ссылаясь на "Архив Пандоры". В этих документах содержится почти 12 млн различных файлов, которыми пользовались 14 офшорным сервисов со всего мира. Опубликованные данные указывают на то, что США стали ключевой локацией для трастовых фондов, с помощью которых свои деньги чаще скрывают именно частные лица, а не транснациональные корпорации.

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Согласно обнародованным документам, Южной Дакоте отводится роль налогового убежища общей стоимостью $367 млрд. Состоятельные иностранцы и их семьи переводят миллионы долларов в трастовые фонды штата, где действуют одни из самых эффективных механизмов ухода от уплаты налогов, кредиторских задолженностей и пр.

Международный консорциум журналистов-расследователей (ICIJ) и газета Washington Post обнаружили в США 28 трастов, связанных с компаниями и частными лицами, которые ранее обвинялись в серьезных преступлениях финансового характера. Ко всему прочему, как отмечает Guardian, раскрытие этой информации станет неудобным для президента США Джо Байдена, который среди своих приоритетов выделял "прозрачность глобальной финансовой системы".

Согласно правительственному отчету за 2020 год, процветающая индустрия трастовых фондов Южной Дакоты содержит активы на сумму около $367 млрд, что примерно соответствует ВВП Ирландии. Для сравнения, еще в 2011 трастовые активы Южной Дакоты оценивались в $75.5 млрд. Столь феноменальный рост объясняется стремлением руководства штата активно привлекать финансовые активы, защищая их владельцев от иностранных правительств, налоговых ведомств и даже бывших супругов.

Примеру Южной Дакоты последовали и другие американские штаты, которые "либерализировали" свою политику в отношении трастовых фондов, из-за чего США даже обошли Швейцарию в списке Tax Justice Network 2020 — глобальном рейтинге стран, которые помогают частным лицам скрывать их доходы от налогообложения.

В "Архиве Пандоры" фигурирует более 200 американских трастов общей стоимостью $1 млрд. Южная Дакота оказалась самым популярным штатом в этом отношении с 81 трастовым фондом. Но во Флориде, Делавэре, Техасе и Неваде тоже обнаружились десятки трастов, которыми по преимуществу пользуются граждане иностранных государств. Эти средства связаны с людьми из 40 стран, а 28 фондов — с частными лицами или компаниями, которых обвиняют в правонарушениях, согласно сведениям ICIJ и Washington Post.

Фокус ранее рассказывал о расследовании "Досье Пандоры". Так, одна из офшорных компаний Коломойского получила $350 млн от ПриватБанка, а офшор Ахметова — кредит на покупку самолета Falcon 7X.