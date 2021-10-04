Один из офшоров Ахметова получил кредит на покупку самолета Falcon 7X, — Pandora Papers

Сумма кредита, выданного фирме украинского олигарха, не называется, однако рыночная стоимость самолета превышает $50 млн.

В документах Pandora Papers, которые опубликовали международные-расследователи, фигурирует связанная с самым богатым украинцем Ринатом Ахметовым компания, получившая кредит на покупку бизнес-джета Falcon 7X. Об этом пишет "Слидство.Инфо".

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По данным журналистов, финмониторинг Британских Виргинских островов расследовал деятельность офшорной компании InvestCom, связанной с Ринатом Ахметовым.

Международный провайдер Trident Trust в ответ на запрос регулятора сообщил, что конечным бенефициаром InvestCom является не Ринат Ахметов, а директор SCM Limited Роман Бугаев. Пресс-служба "СКМ" также отрицает факт расследования, который упомянули в Pandora Papers.

[ + – ] Офшорная фирма InvestCom

"В отношении ни одной из наших компаний на BVI (Британские Виргинские острова — ред.) не было возбуждено никаких расследований и не выдвигались никакие обвинения ни в 2015 году, ни в любое время до сих пор", — сообщила в комментарии "Слидство.Инфо" пресс-секретарь SCM Владислава Дармостук.

Как утверждают журналисты, участвовавшие в проекте Pandora Papers, Ринат Ахметов для международных компаний-регистраторов является "известным клиентом". Представители самого богатого украинца в 2014 году направляли запрос регулятору Trident Trust на Британских Виргинских островах о срочной регистрации новых офшорных фирм — Inglen Investments Limited и Pluscom Holdings Limited.

"Поскольку мы считаем, что у нас долгосрочные отношения с Trident Trust, мы не можем предоставить никакой новой информации, так как материнские компании, а также бенефициарный владелец хорошо известны агенту", — говорилось в письме, адресованном к регулятору. Юристы в качестве цели регистрации новых фирм указали "владение самолетом".

Через два месяца после подачи запроса одна из новых офшорных фирм получает в банке Credit Suisse кредит на приобретение реактивного бизнес-джета Falcon 7X с бортовым номером P4-SCM. В документах не указана точная сумма займа, однако рыночная стоимость самолета превышает $50 млн.

[ + – ] Стоимость самолета Falcon 7X

По данным проекта "Схеми", бизнес-джет Falcon 7X, купленный на кредит в Credit Suisse, неоднократно выполнял рейсы в Великобританию, Францию, Швейцарию и Италию. А 25 августа 2018 года съемочная группа сняла, как частный самолет с бортовым номером P4-SCM приземлился в Борисполе после рейса с итальянского острова Капри.

[ + – ] Расследование "Схем" по Ринату Ахметову

Pandora Papers — расследование по офшорам

Масштабное расследование консорциума международных журналистов было опубликовано 3 октября. В слитых документах Pandora Papers опубликовали информацию о регистрации и обслуживании офшорных компаний главами государств и топ-чиновниками, среди которых есть и украинские политики.

По данным Pandora Papers, украинские политики и бизнесмены владеют офшорной недвижимостью в Великобритании. Недвижимостью в Лондоне, которая зарегистрирована на офшорные фирмы, владеют Сергей Шефир, дочь Бориса Ложкина, дочь Сергея Кивалова и бизнесмен Геннадий Боголюбов.

В документах Pandora Papers раскрыли информацию про офшоры Зеленского. По данным журналистов, сеть офшорных фирм могла получить $40 млн от компаний, которые связаны с бизнесменом Игорем Коломойским. В Офисе президента отреагировали на расследование про офшоры Зеленского и заявили, что никакой компрометирующей информации в документах нет.