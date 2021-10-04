Один з офшорів Ахметова отримав кредит на купівлю літака Falcon 7X, — Pandora Papers

Сума кредиту, виданого фірмі українського олігарха, не називається, проте ринкова вартість літака перевищує $50 млн.

У документах Pandora Papers, які опублікували міжнародні-розслідувачі, фігурує пов'язана з найбагатшим українцем Рінатом Ахметовим компанія, що отримала кредит на купівлю бізнес-джета Falcon 7X. Про це пише "Слідство.Інфо".

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За даними журналістів, фінмоніторинг Британських Віргінських островів розслідував діяльність офшорної компанії InvestCom, пов'язаної з Рінатом Ахметовим.

Міжнародний провайдер Trident Trust у відповідь на запит регулятора повідомив, що кінцевим бенефіціаром InvestCom є не Рінат Ахметов, а директор SCM Limited Роман Бугайов. Пресслужба "СКМ" також заперечує факт розслідування, який згадали в Pandora Papers.

[ + – ] Офшорна фірма InvestCom

"Щодо жодної з наших компаній на BVI (Британські Віргінські острови — ред.) не було порушено жодних розслідувань і не висувалися жодні звинувачення ні у 2015 році, ні в будь-який час до цих пір", — повідомила в коментарі "Слідство.Інфо "прессекретарка SCM Владислава Дармостук.

Як стверджують журналісти, які брали участь у проєкті Pandora Papers, Рінат Ахметов для міжнародних компаній-реєстраторів є "відомим клієнтом". Представники найбагатшого українця у 2014 році направляли запит регулятору Trident Trust на Британських Віргінських островах про термінову реєстрацію нових офшорних фірм — Inglen Investments Limited і Pluscom Holdings Limited.

"Оскільки ми вважаємо, що в нас довгострокові відносини з Trident Trust, ми не можемо надати ніякої нової інформації, оскільки материнські компанії, а також бенефіціарний власник добре відомі агенту", — говорилося в листі, адресованому до регулятора. Юристи як мету реєстрації нових фірм вказали "володіння літаком".

Через два місяці після подачі запиту одна з нових офшорних фірм отримує в банку Credit Suisse кредит на придбання реактивного бізнес-джета Falcon 7X з бортовим номером P4-SCM. У документах не вказана точна сума позики, проте ринкова вартість літака перевищує $50 млн.

[ + – ] Вартість літака Falcon 7X

За даними проєкту "Схеми", бізнес-джет Falcon 7X, придбаний на кредит у Credit Suisse, неодноразово виконував рейси до Великобританії, Франції, Швейцарії та Італії. А 25 серпня 2018 року знімальна група зняла, як приватний літак з бортовим номером P4-SCM приземлився в Борисполі після рейсу з італійського острова Капрі.

[ + – ] Розслідування "Схем" про Ріната Ахметова

Pandora Papers — розслідування щодо офшорів

Масштабне розслідування консорціуму міжнародних журналістів було опубліковано 3 жовтня. У злитих документах Pandora Papers опублікували інформацію про реєстрацію та обслуговування офшорних компаній главами держав і топ-чиновниками, серед яких є й українські політики.

За даними Pandora Papers, українські політики і бізнесмени володіють офшорною нерухомістю у Великобританії. Нерухомістю в Лондоні, яка зареєстрована на офшорні фірми, володіють Сергій Шефір, дочка Бориса Ложкіна, дочка Сергія Ківалова і бізнесмен Геннадій Боголюбов.

У документах Pandora Papers розкрили інформацію про офшори Зеленського. За даними журналістів, мережа офшорних фірм могла отримати $40 млн від компаній, які пов'язані з бізнесменом Ігорем Коломойським. В Офісі президента відреагували на розслідування про офшори Зеленського і заявили, що ніякої компрометувальної інформації в документах немає.