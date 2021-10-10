Президент Чехии попал в больницу после встречи с проигравшим выборы премьером (видео)

Ухудшение самочувствия политика может быть связано с неожиданными результатами выборов.

Президенту Чехии Милошу Земану понадобилась госпитализация сразу после встречи с премьер-министром Андреем Бабишем, партия которого накануне проиграла выборы. Об этом сообщает Reuters.

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Известно, что президента доставили в Центральный военный госпиталь Праги. Чешское издание novinky.cz в Twitter показало видео, как медики скорой помощи госпитализируют Земана.

[ + – ] Президента Земана увезла карета "скорой помощи"

Отметим, что политсила премьера Бабиша неожиданно уступила на парламентских выборах оппозиции, которая создала коалицию на базе трех либеральных партий. Лидировавшее до этого правящее центристское движение ANO завоевало 27,43% голосов избирателей. Их оппоненты-оппозиционеры набрали 27,45% голосов.

Более 15% симпатий чехов досталось еще одной либеральной коалиции, объединяющей Пиратскую партию и движение "Старосты и независимые". 9,7% — это четвертое место и результат движения евроскептиков "Свобода и прямая демократия".

Ожидается, что либералы обеих коалиций будут объединяться, что поможет им в дальнейшем сформировать парламентское большинство. После оглашения результатов выборов лидеры политсил заявили о переговорах.

Примечательно, что результаты экзитполов свидетельствовали о победе с небольшим преимуществом движения Бабиша ANO. Ему обещали 27,75% голосов, а коалиции "Вместе" – 26,44%.

Выборы в Палату депутатов Чехии проходили 8 и 9 октября. Явка граждан составила около 60%.

Победа партии Бабиша ANO на выборах ожидалась также, исходя из данных соцопросов. Скорее всего, помехой для лидерства правящей силы стала информация об офшорах премьер-министра из расследования Pandora Papers.

Фокус писал, что в сентябре президент Чехии Милош Земан также был госпитализирован в военный госпиталь Праги. Известно, что 76-летний политик страдает прогрессирующей невропатией ног.