У президента Чехии Земана обнаружили цирроз печени

Глава государства не может полноценно исполнять свои обязанности, а медики не дают прогнозов касательно его выздоровления.

Президент Чехии Милош Земан страдает хроническим заболеванием печени — циррозом. В его желудок введен зонд для кормления. В больнице глава государства пробудет не менее трех-четырех недель. Об этом Чешскому радио сообщил член медицинского консилиума по наблюдению за здоровьем президента, хирург Павел Пафко.

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"Чтобы было ясно, у пациента хроническое заболевание печени", — сказал Пафко, добавив, что речь идет о циррозе.

По словам хирурга, это заболевание в течение многих лет может проходить бессимптомно. При этом Пафко добавил, что в больнице состояние Земана значительно улучшилось, хотя, когда президент поступил в больницу 10 октября, "он был сильно истощен".

В пятницу, 5 ноября, медицинский консилиум пришел к выводу, что президент все еще не может приступить к работе, а перспективы его выздоровления все еще являются неопределенными. Пафке, ссылаясь на лечащего врача Земана Мирослава Заворала заявил, что глава государства точно "проведет в больнице минимум три-четыре недели".

Напомним, 10 октября президенту Чехии Милошу Земану понадобилась госпитализация сразу после встречи с премьер-министром Андреем Бабишем, партия которого накануне проиграла выборы.

При этом еще в сентябре чешский глава государства находился в военном госпитале. Тогда чешские СМИ сообщали, что глава государства страдает невропатией ног, и его болезнь прогрессирует.