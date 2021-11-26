В Португалии буду требовать ПЦР-тесты у вакцинированных граждан и туристов

На такие шаги правительство пошло несмотря на самый высокий в мире процент вакцинации населения.

В Португалии с 1 декабря ужесточают карантинные меры для всех въезжающих в страну гостей и туристов. Теперь португальские власти будут требовать отрицательный тест на COVID-19 даже от тех, кто вакцинировался. Об этом сообщает агентство Associated Press.

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Как заявил премьер-министр страны Антониу Кошта, рост числа заболеваемости коронавирусом вынудил правительство ужесточить меры предосторожности, не смотря на то, что в Португалии около 90% населения вакцинированы – это самый высокий показатель в мире.

"Неважно, насколько успешной была вакцинация, мы должны знать, что вступаем в фазу повышенного риска", — заявил он.

Пассажиры авиакомпаний перед въездом в страну должны будут показать отрицательный результат теста на COVID-19. По словам Кошты, эти меры необходимы потому, что в рождественские праздники ожидается увеличение числа туристов, которые приезжают из других стран с более высокими показателями инфицированных.

Кроме того, ужесточаются меры и для вакцинированных посетителей ресторанов, баров, гостиниц, больниц и массовых мероприятий. Отмечается, что правительство рекомендовало проводить тесты на COVID-19 как можно чаще, а также по возможности работать в домашнем режиме.

Также правительство страны готовится к введению бустерных прививок. За минувшие сутки в Португалии зафиксировано 3150 новых случаев болезни и 15 летальных исходов от COVID-19.

Ранее сообщалось, что правительство Италии ужесточило меры по борьбе с распространением коронавируса и утвердило введение нового вида COVID-сертификатов — Super Green Pass.

В некоторых африканских странах был обнаружен новый штамм коронавируса, которому ученый дали название — B.1.1.529. По мнениню экспертов, штамм обладает высокой патогенностью и может быть более опасен, чем штамм "Дельта".