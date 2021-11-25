В Италии ужесточают борьбу с COVID-19 и вводят Super Green Pass

Новый сертификат получат лишь те граждане, кто полностью вакцинирован или выздоровел от коронавируса.

Правительство Италии ужесточило меры по борьбе с распространением коронавируса и утвердило введение нового вида COVID-сертификатов — Super Green Pass. Об этом сообщает итальянское издание ANSA.

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Отмечается, что новый "супер-сертификат" будет выдаваться только тем гражданам, которые прошли полный курс вакцинации или выздоровели от коронавируса. Для невакцинированных граждан, которые имеют отрицательный тест на COVID-19, предусмотрен сертификат Green Pass.

Super Green Pass вводится с 6 декабря по 15 января 2022 и будет действовать 9 месяцев. Его будут использовать для посещения ресторанов, стадионов, концертов и публичных мероприятий, в то время как Green Pass позволит свободно пользоваться общественным транспортом, работать в офисе и посещать гостиницы.

Таким образом итальянское правительство пытается предотвратить очередную волну заболеваний.

Кроме того сообщается, что с 15 декабря в Италии водится обязательная вакцинация от коронавируса для военных, полицейских и медицинских работников, при чем для последних предусмотрена бустерная вакцинация.

Ранее сообщалось, что в Германии началась новая волна заболеваемости коронавирусной инфекцией. Министр здравоохранения страны назвал ее "пандемией непривитых", и порекомендовал властям увеличить количество бустерных доз вакцины.