"Пандемия непривитых". Власти Германии заявили о начале четвертой волны COVID-19

В Германии вакцинировали более 66% населения, но большинству взрослых еще предстоит привиться.

Министр здравоохранения Германии Йенс Спан считает, что его страна сейчас переживает "пандемию непривитых", которая носит массовый характер. Об этом он сказал на пресс-конференции 3 ноября, сообщила "Немецкая волна".

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Спан отметил, что в регионах с низким уровнем вакцинации прослеживается увеличение количества больных в отделениях интенсивной терапии.

"Четвертая волна идет полным ходом", – констатировал глава Минздрава.

Чтобы исправить ситуацию, Спан порекомендовал властям лучше проверять статус вакцинированного, улучшить тестирование на COVID-19 в домах престарелых и больницах, а также увеличить количество бустерных доз вакцины.

Глава Института инфекционных заболеваний Роберта Коха (RKI) Лотар Вилер уверен, что четвертая волна коронавируса "принесет много страданий".

"Многие серьезно заболеют и умрут, службы здравоохранения снова окажутся под сильным давлением", – отметил он.

The Guardian пишет, что из-за увеличения госпитализаций больных COVID-19 несколько клиник в Германии начали бить тревогу. По данным властей, более 2,2 тыс. пациентов находятся на койках интенсивной терапии, это рекордное число с начала июня.

За последнюю неделю в германии наблюдается увеличение летальных исходов. Так, от COVID-19 умерли 666 человек.

В Германии вакцинировано более 66% населения. Однако большинству взрослых еще предстоит привиться, отметила "Немецкая волна". По этому показателю страна отстает от Франции, Италии, Испании и Великобритании.

Врач отделения инфекционных заболеваний и респираторной медицины клиники Шарите в Берлине Лейф Эрик Сандер говорил, что около 30 млн человек в Германии нуждаются в ревакцинации. В среднем в Германии прививают около 150 тыс. человек в день.

По данным RKI, за сутки в Германии подтвердили более 20,3 тыс. новых больных COVID-19, из них умерли 194. Среднее количество новых заражений коронавирусом на 100 тыс. человек за неделю составило 146, это самый высокий показатель с мая.

Фокус ранее называл основные причины отказа от вакцинации в Украине. Антивакцинаторы считают, что COVID-19 не является настолько опасной болезнью, чтобы нужны были прививки.

За минувшие сутки в Украине завершили иммунизацию 86 304 человек. При этом более 93% зараженных, госпитализированных на прошлой неделе, не были вакцинированы.