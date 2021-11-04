"Пандемія нещеплених". Влада Німеччини заявила про початок четвертої хвилі COVID-19

У Німеччині вакцинували понад 66% населення, але більшість дорослих ще мають щепитися.

Міністр охорони здоров'я Німеччини Єнс Спан вважає, що його країна зараз переживає "пандемію нещеплених", що має масовий характер. Про це він сказав на пресконференції 3 листопада, повідомила "Німецька хвиля".

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Спан зазначив, що в регіонах з низьким рівнем вакцинації простежується збільшення кількості хворих у відділеннях інтенсивної терапії.

"Четверта хвиля йде повним ходом", – констатував глава МОЗ.

Щоб виправити ситуацію, Спан порекомендував владі краще перевіряти статус вакцинованого, покращити тестування на COVID-19 у будинках для людей літнього віку та лікарнях, а також збільшити кількість бустерних доз вакцини.

Голова Інституту інфекційних захворювань Роберта Коха (RKI) Лотар Вілер упевнений, що четверта хвиля коронавірусу "завдасть багато страждань".

"Багато хто серйозно захворіє та помре, служби охорони здоров'я знову опиняться під сильним тиском", – зазначив він.

The Guardian пише, що через збільшення госпіталізацій хворих на COVID-19 кілька клінік у Німеччині почали бити на сполох. За даними влади, понад 2,2 тис. пацієнтів перебувають на ліжках інтенсивної терапії, це рекордна кількість з початку червня.

За останній тиждень у Німеччині спостерігається збільшення летальних наслідків. Так, від COVID-19 померло 666 осіб.

У Німеччині вакциновано понад 66% населення. Проте більшості дорослих ще доведеться щепитися, зазначила "Німецька хвиля". За цим показником країна відстає від Франції, Італії, Іспанії та Великобританії.

Лікар відділення інфекційних захворювань та респіраторної медицини клініки Шаріте в Берліні Лейф Ерік Сандер говорив, що близько 30 млн людей у Німеччині потребують ревакцинації. У середньому в Німеччині щеплять близько 150 тис. осіб на день.

За даними RKI, за добу в Німеччині підтвердили понад 20,3 тис. нових хворих на COVID-19, з них померли 194. Середня кількість нових заражень коронавірусом на 100 тис. осіб за тиждень становила 146, це найвищий показник з травня.

Фокус раніше називав основні причини відмови від вакцинації в Україні. Антивакцинатори вважають, що COVID-19 не є настільки небезпечною хворобою, щоб потрібні були щеплення.

Минулої доби в Україні завершили імунізацію 86 304 особи. При цьому понад 93% заражених, госпіталізованих минулого тижня, не було вакциновано.