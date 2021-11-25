В Італії посилюють боротьбу з COVID-19 і вводять Super Green Pass

Новий сертифікат отримають лише ті громадяни, які повністю вакциновані або одужали від коронавірусу.

Уряд Італії посилив заходи щодо боротьби з поширенням коронавірусу та затвердив запровадження нового виду COVID-сертифікатів — Super Green Pass. Про це повідомляє італійське видання ANSA.

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Зазначається, що новий "супер-сертифікат" видаватиметься лише тим громадянам, які пройшли повний курс вакцинації або одужали від коронавірусу. Для невакцинованих громадян, які мають негативний тест на COVID-19, передбачено сертифікат Green Pass.

Super Green Pass вводиться із 6 грудня по 15 січня 2022 року і діятиме 9 місяців. Його використовуватимуть для відвідування ресторанів, стадіонів, концертів і публічних заходів, у той час як Green Pass дозволить вільно користуватися громадським транспортом, працювати в офісі та відвідувати готелі.

Так італійський уряд намагається запобігти черговій хвилі захворювань.

Крім того, повідомляється, що з 15 грудня в Італії водиться обов'язкова вакцинація від коронавірусу для військових, поліцейських і медичних працівників, причому для останніх передбачена бустерна вакцинація.

Раніше повідомлялося, що в Німеччині почалася нова хвиля захворюваності на коронавірусну інфекцію. Міністр охорони здоров'я країни назвав її "пандемією нещеплених" і порекомендував владі збільшити кількість бустерних доз вакцини.