У Португалії вимагатимуть ПЛР-тести у вакцинованих громадян і туристів

На такі кроки уряд пішов, незважаючи на найвищий у світі відсоток вакцинації населення.

У Португалії з 1 грудня посилюють карантинні заходи для всіх гостей і туристів, які в'їжджають в країну. Тепер португальська влада вимагатиме негативний тест на COVID-19 навіть від тих, хто вакцинувався. Про це повідомляє агентство Associated Press.

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Як заявив прем'єр-міністр країни Антоніу Кошта, зростання кількості захворюваності на коронавірус змусило уряд посилити запобіжні заходи, незважаючи на те, що в Португалії майже 90% населення вакциновано — це найвищий показник у світі.

"Не має значення, наскільки успішною була вакцинація, ми повинні знати, що вступаємо у фазу підвищеного ризику", — заявив він.

Пасажири авіакомпаній перед в'їздом у країну мають показати негативний результат тесту на COVID-19. За словами Кошта, ці заходи необхідні тому, що в різдвяні свята очікується збільшення кількості туристів, які приїжджають з інших країн із вищими показниками інфікованих.

Крім того, посилюються заходи і для вакцинованих відвідувачів ресторанів, барів, готелів, лікарень і масових заходів. Зазначається, що уряд рекомендував проводити тести на COVID-19 якнайчастіше, а також за можливості працювати в домашньому режимі.

Також уряд країни готується до запровадження бустерних щеплень. Минулої доби в Португалії зафіксовано 3 150 нових випадків зараження та 15 летальних наслідків від COVID-19.

Раніше повідомлялося, що уряд Італії посилив заходи щодо боротьби з поширенням коронавірусу та затвердив запровадження нового виду COVID-сертифікатів — Super Green Pass.

У деяких африканських країнах було виявлено новий штам коронавірусу, якому вчені дали назву — B.1.1.529. На думку експертів, штам має високу патогенність і може бути небезпечнішим, ніж штам "Дельта".