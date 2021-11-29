"Я очень хочу начать работать": Магдалену Андерссон повторно избрали на пост премьера Швеции

Первой женщине на посту премьер-министра Швеции дважды удалось занять кресло в течение шести дней.

Лидер Социал-демократической рабочей партии Магдалена Андерссон в очередной раз возглавила Кабинет министров Швеции, после того как 24 ноября подала в отставку. Об этом сообщает шведское издание The Local.

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Кроме того, что она оказалась первой женщиной на посту премьера Швеции, Андерссон удалось дважды вступить в должность в течение шести дней.

Ее избрание произошло с крайне небольшим отрывом – против ее избрания было отдано 173 голоса, в то время как за нее проголосовали 101 депутат и 75 воздержались, что в свою очередь означает, что парламентарии готовы смирится с выдвигаемой кандидатурой. В число воздержавшихся вошли представители Партии "зеленых", которые накануне вышли из коалиции, Левая партия и "центристы".

"Это хорошо, что это произошло — я очень хочу начать работать", — сказала Андерссон на пресс-конференции вскоре после голосования.

Кроме того, Андерссон впервые за последние 15 лет будет работать в Риксдаге в однопартийном правительстве, которое состоит преимущественно из социал-демократов. Однако некоторые политики считают, что новое правительство будет достаточно слабым, учитывая количество проголосовавших депутатов за Андерссон.

Напомним, что 24 ноября премьер-министр Магдалена Андерссон подала в отставку после того, как из правительственной коалиции вышла Партия "зеленых". В то же время она выразила готовность работать в однопартийном правительстве.