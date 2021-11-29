"Я дуже хочу почати працювати": Магдалену Андерссон повторно обрали на посаду прем'єра Швеції

Першій жінці на посаді прем'єр-міністра Швеції двічі вдалося зайняти крісло протягом шести днів.

Лідерка Соціал-демократичної робочої партії Магдалена Андерссон укотре очолила Кабінет міністрів Швеції після того, як 24 листопада подала у відставку. Про це повідомляє шведське видання The Local.

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Крім того, що вона виявилася першою жінкою на посаді прем'єра Швеції, Андерссон вдалося двічі вступити на посаду протягом шести днів.

Її обрання відбулося з вкрай невеликим відривом — проти її обрання було віддано 173 голоси, тоді як за неї проголосували 101 депутат і 75 утрималися, що означає, що парламентарі готові змиритися з кандидатурою, що висувається. До тих, що утрималися, увійшли представники Партії "зелених", які напередодні вийшли з коаліції, Ліва партія та "центристи".

"Це добре, що це сталося — я дуже хочу почати працювати", — сказала Андерссон на пресконференції невдовзі після голосування.

Крім того, Андерссон вперше за останні 15 років працюватиме в Риксдазі в однопартійному уряді, який складається переважно із соціал-демократів. Однак деякі політики вважають, що новий уряд буде досить слабким, враховуючи кількість депутатів, які проголосували за Андерссон.

Нагадаємо, що 24 листопада прем'єр-міністр Магдалена Андерссон подала у відставку після того, як із урядової коаліції вийшла Партія "зелених". Водночас, вона висловила готовність працювати в однопартійному уряді.