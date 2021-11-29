10 тысяч украшений и носки от Санты: Белый дом нарядили к Рождеству (фото)

Чтобы наполнить резиденцию президента праздничной атмосферой, первой леди США помогали сто человек волонтеров.

Первая леди США Джилл Байден вместе с сотней волонтеров украсила Белый дом по случаю грядущих новогодних праздников. В кабинетах и коридорах президентской резиденции установили 41 рождественскую елку. Об этом сообщает сайт Белого дома.

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Семья 46-го президента США будет отмечать первое Рождество в Белом доме в Вашингтоне. Весь дизайн новогодних праздников основан на идеи "священных вещей, которые объединяют и преодолевают расстояние, время и даже ограничения пандемии".

Для того, чтобы создать в резиденции праздничную атмосферу, команда волонтеров установили 41 елку, разместила 25 праздничных венков и 300 свечей, а также использовала 1800 метров ленты, 10 000 украшений и 78 759 огней гирлянд. А над камином повесили носки для подарков внукам Байдена от Санта-Клауса.

К веткам одной елки, которая стоит в Парадной столовой, прикрепили фотографии бывших президентов и первых леди США, среди которых Джон и Жаклин Кеннеди, Дональд и Мелания Трамп, Барак и Мишель Обама.

В одном из помещений установили гигантский пряничный Белый дом и восемь копий зданий тех учреждений, которые не прекращали свою работу в условиях пандемии COVID-19. В их числе больницы, полиции, школы, пожарной охраны, почты.

Некоторые елки украшены открытками, на которых детским почерком написаны поздравления в адрес Байдена и его семьи.

"Вера, семья и дружба; любовь к искусству, учебе и природе; благодарность, служение и общность; единство и мир — это дары, которые связывают воедино сердечные нити нашей жизни", — написано в путеводителе для посетителей Белого дома.

Напомним, что год назад Мелания Трамп, бывшая на то время первой леди США, показала всем пользователям соцсетей и СМИ, как она украсила Белый дом к грядущему Рождеству. Для этого она пригласила юных художников со всей Америки на прием в Белый дом.