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10 тысяч украшений и носки от Санты: Белый дом нарядили к Рождеству (фото)

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Белый дом
Над камином развесили носки с подарками для внуков президента от Санта-Клауса

Чтобы наполнить резиденцию президента праздничной атмосферой, первой леди США помогали сто человек волонтеров.

Первая леди США Джилл Байден вместе с сотней волонтеров украсила Белый дом по случаю грядущих новогодних праздников. В кабинетах и коридорах президентской резиденции установили 41 рождественскую елку. Об этом сообщает сайт Белого дома.

Белый дом Рождество 2021
Белый дом Рождество 2021
Белый дом Рождество 2021
Белый дом Рождество 2021
Белый дом Рождество 2021
Белый дом Рождество 2021
Белый дом Рождество 2021
Белый дом Рождество 2021
Белый дом Рождество 2021
Белый дом Рождество 2021
Белый дом Рождество 2021
Белый дом Рождество 2021
Белый дом Рождество 2021
Белый дом Рождество 2021
Белый дом Рождество 2021
Белый дом Рождество 2021
Белый дом Рождество 2021
Белый дом Рождество 2021
Белый дом Рождество 2021
Белый дом Рождество 2021
Белый дом Рождество 2021
Белый дом Рождество 2021
Белый дом Рождество 2021
Белый дом Рождество 2021
Белый дом Рождество 2021
Белый дом Рождество 2021
Белый дом Рождество 2021
Белый дом Рождество 2021
Белый дом Рождество 2021
Белый дом Рождество 2021
Белый дом Рождество 2021
Белый дом Рождество 2021
Белый дом Рождество 2021

Семья 46-го президента США будет отмечать первое Рождество в Белом доме в Вашингтоне. Весь дизайн новогодних праздников основан на идеи "священных вещей, которые объединяют и преодолевают расстояние, время и даже ограничения пандемии".

Для того, чтобы создать в резиденции праздничную атмосферу, команда волонтеров установили 41 елку, разместила 25 праздничных венков и 300 свечей, а также использовала 1800 метров ленты, 10 000 украшений и 78 759 огней гирлянд. А над камином повесили носки для подарков внукам Байдена от Санта-Клауса.

К веткам одной елки, которая стоит в Парадной столовой, прикрепили фотографии бывших президентов и первых леди США, среди которых Джон и Жаклин Кеннеди, Дональд и Мелания Трамп, Барак и Мишель Обама.

В одном из помещений установили гигантский пряничный Белый дом и восемь копий зданий тех учреждений, которые не прекращали свою работу в условиях пандемии COVID-19. В их числе больницы, полиции, школы, пожарной охраны, почты.

Некоторые елки украшены открытками, на которых детским почерком написаны поздравления в адрес Байдена и его семьи.

"Вера, семья и дружба; любовь к искусству, учебе и природе; благодарность, служение и общность; единство и мир — это дары, которые связывают воедино сердечные нити нашей жизни", — написано в путеводителе для посетителей Белого дома.

Напомним, что год назад Мелания Трамп, бывшая на то время первой леди США, показала всем пользователям соцсетей и СМИ, как она украсила Белый дом к грядущему Рождеству. Для этого она пригласила юных художников со всей Америки на прием в Белый дом.