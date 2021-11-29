10 тисяч прикрас та шкарпетки від Санти: Білий дім нарядили до Різдва (фото)

Щоб наповнити резиденцію президента святковою атмосферою, першій леді США допомагали сто людей волонтерів.

Перша леді США Джилл Байден разом із сотнею волонтерів прикрасила Білий дім з нагоди новорічних свят. У кабінетах та коридорах президентської резиденції встановили 41 різдвяну ялинку. Про це повідомляє сайт Білого дому.

Будь завжди в курсі подій разом із телеграм-каналом Быстрый Фокус. Підписатись

[ + – ] Білий дім Різдво 2021 [ + – ] Білий дім Різдво 2021 [ + – ] Білий дім Різдво 2021 [ + – ] Білий дім Різдво 2021 [ + – ] Білий дім Різдво 2021 [ + – ] Білий дім Різдво 2021 [ + – ] Білий дім Різдво 2021 [ + – ] Білий дім Різдво 2021 [ + – ] Білий дім Різдво 2021 [ + – ] Білий дім Різдво 2021 [ + – ] Білий дім Різдво 2021

Родина 46-го президента США відзначатиме перше Різдво в Білому домі у Вашингтоні. Весь дизайн новорічних свят заснований на ідеї "священних речей, які поєднують та долають відстань, час і навіть обмеження пандемії".

Для того, щоб створити в резиденції святкову атмосферу, команда волонтерів встановила 41 ялинку, розмістила 25 святкових вінків та 300 свічок, а також використала 1800 метрів стрічки, 10 000 прикрас та 78 759 вогників. А над каміном повісили шкарпетки для подарунків онукам Байдена від Санта-Клауса.

До гілок однієї ялинки, що стоїть у Парадній їдальні, прикріпили фотографії колишніх президентів та перших леді США, серед яких Джон та Жаклін Кеннеді, Дональд та Меланія Трамп, Барак та Мішель Обама.

В одному з приміщень встановили гігантський пряниковий Білий дім та вісім копій будівель тих установ, які не припиняли своєї роботи в умовах пандемії COVID-19. Серед них лікарні, поліції, школи, пожежна охорона, пошта.

Деякі ялинки прикрашені листівками, на яких написано дитячим почерком привітання на адресу Байдена та його родини.

"Віра, сім'я та дружба; любов до мистецтва, навчання та природи; подяка, служіння та спільність; єдність і мир — це дари, які пов'язують воєдино серцеві нитки нашого життя", — написано в путівнику для відвідувачів Білого дому.

Нагадаємо, що рік тому Меланія Трамп, на той час перша леді США, показала всім користувачам соцмереж та ЗМІ, як вона прикрасила Білий дім до Різдва. Для цього вона запросила юних художників з усієї Америки на прийом до Білого дому.