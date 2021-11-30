Город Оровилл в Калифорнии объявил себя республикой, протестуя против COVID-ограничений

Сторонники республики говорят, что были обеспокоены требованием руководства штата об обязательной вакцинации детей от 12 лет, чтобы те могли посещать школу.

В начале ноября власти Оровилла (штат Калифорния), устав от карантинных ограничений и требований относительно вакцинации, подавляющим большинством проголосовали за то, чтобы объявить город "конституционной республикой". Об этом сообщает Fox News.

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Согласно декларации, впредь "любые административные указы руководства штата Калифорния или федерального правительства США, которые чрезмерно ограничивают или прямо нарушают конституционные права граждан, не будут утверждены городским советом Оровилла".

Мэр Оровилла, однако же, говорит, что на практике это ничего не изменит. "Это лишь служит напоминанием людям о том, при каком правительстве мы живем, и что у них есть личный выбор и гражданские свободы", — объяснил мэр Чак Рейнольдс.

Местные сторонники республики говорят, что были особенно расстроены требованием властей штата вакцинировать детей от 12 лет для посещения школы. Однако после этого решения городского руководства местными школами по-прежнему будет руководить и финансировать государство.

Это уже не первый случай, когда городские власти пытаются игнорировать распоряжения руководства штата. Два других калифорнийских города, вопреки распоряжению губернатора Гэвина Ньюсома, отказались закрыть некоторые коммерческие учреждения. В итоге, им урезали финансирование.

Желание отделиться тоже не ново. Представители нескольких округов штата Виргиния заявили, что хотят перейти под юрисдикцию более консервативной Западной Виргинии. Однако профессор истории Университета Линчбурга Адам Дин считает весьма маловероятным то, что эти округа добьются разрешения от законодательных собраний двух штатов и Конгресса.

Ответ на вопрос о том, может ли город действовать в одиночку, если ему вдруг надоест выполнять распоряжения штата, скорее, нет, чем да, поскольку для одного лишь решения городского совета недостаточно.

В теории местные жители могут взять в руки оружие и объявить войну за независимость, но у городов нет своих армий, федеральные власти пресекут любые волнения даже в крупном мегаполисе, не говоря уже о небольшом Оровилле с населением 20 000 человек.

Ранее Фокус сообщал, что в США внедорожник во время парада сбил больше 40 человек, пять из которых погибли. Машина на скорости врезалась в толпу людей, в которой были и дети из местной танцевальной команды.