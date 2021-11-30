Місто Оровілл у Каліфорнії оголосило себе республікою, протестуючи проти COVID-обмежень

Прихильники республіки кажуть, що були стурбовані вимогою керівництва штату про обов'язкову вакцинацію дітей віком від 12 років, щоб вони могли відвідувати школу.

На початку листопада влада Оровілла (штат Каліфорнія), втомившись від карантинних обмежень і вимог щодо вакцинації, переважною більшістю проголосувала за те, щоб оголосити місто "конституційною республікою". Про це повідомляє Fox News.

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Згідно з декларацією, надалі "будь-які адміністративні укази керівництва штату Каліфорнія або федерального уряду США, які надмірно обмежують або прямо порушують конституційні права громадян, не будуть затверджені міською радою Оровілла".

Мер Оровілла, однак, каже, що на практиці це нічого не змінить. "Це лише служить нагадуванням людям про те, за якого уряду ми живемо, і що вони мають особистий вибір і громадянські свободи", — пояснив мер Чак Рейнольдс.

Місцеві прихильники республіки кажуть, що були особливо засмучені вимогою влади штату вакцинувати дітей віком від 12 років для відвідування школи. Однак після цього рішення міського керівництва місцевими школами, як і раніше, керуватиме та фінансувате їх держава.

Це вже не перший випадок, коли міська влада намагається ігнорувати розпорядження керівництва штату. Два інші каліфорнійські міста, попри розпорядження губернатора Гевіна Ньюсома, відмовилися закрити деякі комерційні установи. У результаті їм урізали фінансування.

Бажання відокремитися теж не нове. Представники кількох округів штату Вірджинія заявили, що хочуть перейти під юрисдикцію консервативнішої Західної Вірджинії. Однак професор історії Університету Лінчбурга Адам Дін вважає вельми малоймовірним те, що ці округи доб'ються дозволу від законодавчих зборів двох штатів і Конгресу.

Відповідь на запитання про те, чи може місто діяти наодинці, якщо йому раптом набридне виконувати розпорядження штату, швидше, ні, ніж так, оскільки для одного лише рішення міської ради недостатньо.

Теоретично місцеві жителі можуть взяти до рук зброю й оголосити війну за незалежність, але міста не мають своїх армій, федеральна влада припинять будь-які хвилювання навіть у великому мегаполісі, не кажучи вже про невеликий Оровілл із населенням 20 000 чоловік.

Раніше Фокус повідомляв, що в США позашляховик під час параду збив більше 40 людей, п'ять із яких загинули. Машина на швидкості врізалася в натовп людей, де були й діти з місцевої танцювальної команди.