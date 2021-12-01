Оправдан 40 лет спустя. Невиновный темнокожий отсидел 16 лет за изнасилование писательницы Элис Сиболд

Американская писательница, автор бестселлера "Милые кости", извинилась за обвинения в изнасиловании, по которым Энтони Бродуотер 16 лет провел в заключении и 23 года числился в списке насильников.

Элис Сиболд — американская писательница, наиболее известная как автор бестселлера "Милые кости", в котором рассказывается о девочке подростке, ставшей жертвой маньяка. Однако история ее дебютного романа "Счастливая", как выяснилось, также может лечь в основу настоящего триллера. Автобиографический роман "Счастливая", в котором Элис Сиболд подробно описала, как она, будучи 18-летней студенткой, подверглась насилию в штате Нью-Йорк, был опубликован в 1999 году. Об этом сообщает BBC.

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ЧП случилось в мае 1981 года. Почти полгода спустя, в октябре, Сиболд на улице в окрестностях университетского городка случайно заметила мужчину, в котором узнала своего насильника. Девушка сообщила в полицию и дала показания в суде. И полиция арестовала афроамериканца Энтони Бродуотера.

Примечательно, что во время повторного опознания Сиболд указала на совершенно другого человека из группы подозреваемых. Но, несмотря на это, Бродуотера все равно признали виновным: основаниями послужил рассказ потерпевшей и результат анализа волос.

В итоге мужчина 16 лет провел в заключении. В 1998 году его освободили, но после этого он еще 23 года значился в реестре осужденных за сексуальные преступления.

А 22 ноября 2021 года суд вынес решение по повторному рассмотрению этого дела, Энтони Бродуотера оправдали. Выяснилось, что его осудили на основании недостаточных доказательств, которые теперь признаны несостоятельными.

После этой новости издатель романа "Счастливая" приостановил продажу книги.

Как обнаружилась ошибка

То, что Бродуотер стал жертвой судебной ошибки, выяснилось во время работы над экранизацией художественного произведения. На несоответствия в общепризнанной версии указал продюсер фильма Тимоти Мучанте. Он же решил нанять частного детектива, чтобы расследовать эту историю.

"Мне показались необычными некоторые обстоятельства дела, а именно процедура опознания. Элис указала не на того человека, вместе с тем суд все же признал Бродуотера виновным", — объясняет Мучанте.

Участники съемочной группы уверяли продюсера фильма, что книга одобрена юристами. Однако он все равно решил приостановить съемки и связаться с детективами. Буквально через два дня после начала независимого расследования выяснилось, что за изнасилование осудили невинного.

При этом продюсер говорит, что не может винить в произошедшем 18-летнюю жертву изнасилования, которой была Сиболд. "Я читал извинения Элис, и Энтони повел себя очень благородно, приняв их. Он очень добрый человек, и заслуживает похвалу", — говорит Мучанте.

"Моего насильника никогда не найдут"

По словам Энтони Бродуотера, когда он узнал, что его реабилитировали, на его лице появились слезы счастья и облегчения.

Писательница извинилась перед невинно осужденным, сказав, что больше всего сожалеет, что жизнь, которую он мог прожить, была у него несправедливо отнята.

"Я знаю, что никакие извинения не смогут изменить то, что с вами произошло", — сказала Сиболд, добавив, что ей придется свыкнуться с мыслью о том, что насильника, скорее всего, никогда не найдут.

Роман "Счастливая" стал дебютным в писательской карьере Элис Сиболд, и по всему миру и разошелся миллионным тиражом. Экранизация одной из ее последующих книг — "Милые кости" — была номинирована на премию "Оскар".

Ранее Фокус сообщал, что ирландская писательница запретила переводить свой новый роман на иврит, руководствуясь политическими соображениями. Салли Руни, автор бестселлера "Нормальные люди", не стала продавать права на перевод нового романа "Прекрасный мир, где ты?". Свое решение она объяснила личной позицией по палестино-израильскому конфликту.