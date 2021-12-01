Виправданий через 40 років. Невинний темношкірий відсидів 16 років за зґвалтування письменниці Еліс Сіболд

Американська письменниця, авторка бестселера "Милі кістки", попросила вибачення за звинувачення у зґвалтуванні, за якими Ентоні Бродуотер 16 років провів в ув'язненні і 23 роки перебував у списку ґвалтівників.

Еліс Сіболд — американська письменниця, найвідоміша як авторка бестселера "Милі кістки", у якому розповідається про дівчинку-підлітка, яка стала жертвою маніяка. Однак, історія її дебютного роману "Щаслива", як з'ясувалося, також може лягти в основу справжнього трилера. Автобіографічний роман "Щаслива", у якому Еліс Сіболд докладно описала, як вона, будучи 18-річною студенткою, зазнала насильства в штаті Нью-Йорк, було опубліковано в 1999 році. Про це повідомляє ВВС.

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НП сталася у травні 1981 року. Майже через пів року, у жовтні, Сіболд на вулиці в околицях університетського містечка випадково помітила чоловіка, у якому впізнала свого ґвалтівника. Дівчина повідомила поліцію і дала свідчення в суді. І поліція заарештувала афроамериканця Ентоні Бродуотера.

Примітно, що під час повторного впізнання Сіболд вказала на зовсім іншу людину із групи підозрюваних. Але, попри це, Бродуотера все одно визнали винним: підставами послужила розповідь потерпілої та результат аналізу волосся.

У результаті чоловік 16 років провів в ув'язненні. У 1998 році його звільнили, але після цього він ще 23 роки перебував у реєстрі засуджених за сексуальні злочини.

А 22 листопада 2021 року суд виніс рішення щодо повторного розгляду цієї справи, Ентоні Бродуотера виправдали. З'ясувалося, що його засудили на підставі недостатніх доказів, які тепер визнані неспроможними.

Після цієї новини видавець роману "Щаслива" припинив продаж книги.

Як виявилася помилка

Те, що Бродуотер став жертвою судової помилки, з'ясувалося під час роботи над екранізацією художнього твору. На невідповідності в загальновизнаній версії вказав продюсер фільму Тімоті Мучанте. Він вирішив найняти приватного детектива, щоб розслідувати цю історію.

"Мені здалися незвичайними деякі обставини справи, а саме процедура впізнання. Еліс вказала не на ту людину, натомість суд все ж таки визнав Бродуотера винним", — пояснює Мучанте.

Учасники знімальної групи запевняли продюсера фільму, що книга схвалена юристами. Однак, він все одно вирішив призупинити зйомки та зв'язатися з детективами. Буквально за два дні після початку незалежного розслідування з'ясувалося, що за зґвалтування засудили невинного.

При цьому продюсер каже, що не може звинувачувати в події 18-річну жертву зґвалтування, якою була Сіболд. "Я читав вибачення Еліс, і Ентоні повівся дуже благородно, прийнявши їх. Він дуже добра людина, і заслуговує на похвалу", — говорить Мучанте.

"Мого ґвалтівника ніколи не знайдуть"

За словами Ентоні Бродуотера, коли він дізнався, що його реабілітували, на його обличчі з'явилися сльози щастя та полегшення.

Письменниця попросила вибачення перед невинно засудженим, сказавши, що найбільше шкодує, що життя, яке він міг прожити, було в нього несправедливо відібрано.

"Я знаю, що жодні вибачення не зможуть змінити те, що з вами сталося", — сказала Сіболд, додавши, що їй доведеться звикнути до думки про те, що ґвалтівника, швидше за все, ніколи не знайдуть.

Роман "Щаслива" став дебютним у письменницькій кар'єрі Еліс Сіболд і по всьому світу розійшовся мільйонним тиражем. Екранізація однієї з її наступних книг — "Милі кістки" — була номінована на премію "Оскар".

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