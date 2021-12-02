В Австрии хирурга приговорили к штрафу за ампутацию не той ноги

Пожилому пациенту вместо левой удалили правую ногу, но врачебная ошибка обнаружилась только по прошествии двух дней.

В среду, 1 декабря, суд австрийского города Линц признал виновным 43-летнюю женщину-хирурга, обвинявшуюся в преступной халатности и нанесении телесных повреждений. Ее обязали выплатить штраф — €2 700. Об этом сообщает Kurier.

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Врач свою ошибку признала, однако она не соглашается с тем, что имела место преступная халатность.

Вдова 82-летнего пациента, который умер, не дождавшись суда, получила €5 000 компенсации на материальный ущерб.

В мае пациент с заболеванием ног поступил в клинику города Фрайштадт, где ему должны были ампутировать ногу по бедро, однако хирург отметила не ту конечность.

Это выяснилось во время перевязки, после чего пациенту сообщили, что теперь понадобится ампутировать и оставшуюся ногу.

Руководство клиники заявило, что инцидент произошел "в результате ряда неблагоприятных обстоятельств". Директор клиники созвал пресс-конференцию, чтобы принести публичные извинения. На суде хирург объяснила, что в операционной была нарушена система подчинения.

За несколько дней до операции она готовилась по соответствующим документам. "Я знала, что мне нужно ампутировать именно левую ногу", — сказала она.

На вопрос, почему она все же отметила правую, она сказала, что "просто не знает" и что были допущены ошибки с досье пациента.

Адвокат настаивал, что "чудовищная ошибка" произошла не по вине его подзащитной и ссылался на несовершенство системы контроля. По его словам, "что-то пошло не так".

После этого случая врач перевелась в другую клинику.

Подобные инциденты, хотя и крайне редки, но все же в прошлом уже случались.

Так, в 1995 году в США врач уже во время операции понял, что ампутирует не ту ногу пациенту с диабетом. Но прервать ампутацию уже было невозможно, поскольку уже были перерезаны мышцы, сухожилия и связки.

Ранее Фокус сообщал, что в Черкассах врачам пришлось доставать иголку из горла ребенка. В операции участвовали врачи трех отделений: хирургического, приемного и анестезиологического.

Врачи также дали совет родителям, что делать, если в дыхательных путях ребенка оказался инородный предмет. Нельзя переворачивать, трясти и хлопать ребенка по спине. Нельзя на ощупь пытаться достать предмет руками, поскольку это чревато удушением или травмами.