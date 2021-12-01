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В Черкассах врачи достали у ребенка из горла иголку. Что делать родителям в таких ситуациях (фото)

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Фото: скриншот из Facebook | Ребенка удалось спасти

Иголку доставали врачи трех отделений – хирургического, приемного и анестезиологического.

В Черкасскую областную детскую больницу доставили ребенка с иголкой в горле. Об этом 1 декабря сообщили на странице медучреждения в Facebook.

Специалисты хирургического, приемного и анестезиологического отделений пришли на помощь и извлекли опасный инородный предмет.

Иголка, которую достали из горла маленького ребенка

Врачи дали советы родителям, что делать, если в дыхательные пути ребенка попал инородный предмет.

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Иголка, которую проглотил ребенок, была среднего размера
Фото: скриншот из Facebook

Нельзя переворачивать, трясти и бить ребенка по спине. Запрещено "вслепую" доставать предмет руками. Все эти действия могут вызвать полное удушение или причинить травмы.

"Дыхательные пути ребенка малого размера. Малыши в силу возраста не способны тщательно пережевывать пищу. Добавляем к этим факторам желание ребенка активно исследовать мир, и получаем серьезные риски попадания постороннего тела в дыхательные пути", – предупредили врачи.

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