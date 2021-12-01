У Черкасах лікарі дістали в дитини з горла голку. Що робити батькам у таких ситуаціях (фото)

Голку діставали лікарі трьох відділень – хірургічного, приймального та анестезіологічного.

До Черкаської обласної дитячої лікарні доставили дитину з голкою в горлі. Про це 1 грудня повідомили на сторінці медустанови у Facebook.

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Фахівці хірургічного, приймального та анестезіологічного відділень прийшли на допомогу та витягли небезпечний сторонній предмет.

[ + – ] Голка, яку дістали з горла маленької дитини

Лікарі дали поради батькам, що робити, якщо до дихальних шляхів дитини потрапив сторонній предмет.

[ + – ] Голка, яку проковтнула дитина, була середнього розміру Фото: скриншот из Facebook

Не можна перевертати, трясти та бити дитину по спині. Заборонено "наосліп" діставати предмет руками. Усі ці дії можуть спричинити повне задушення або заподіяти травми.

"Дихальні шляхи дитини малого розміру. Малята через вік не здатні ретельно пережовувати їжу. Додаємо до цих факторів бажання дитини активно досліджувати світ, і отримуємо серйозні ризики потрапляння стороннього тіла в дихальні шляхи", — попередили лікарі.

Фокус уже писав, як у Хмельницькому лікарі видалили пацієнтові здорове око, бо не могли виявити пухлину.

У Києві пацієнтці однієї з приватних клінік вирізали матку, лікаря притягали до кримінальної відповідальності.