RU
RU
Розділи
Матеріали
Світ

В Австрії хірурга засудили до штрафу за ампутацію не тієї ноги

114
операція, ампутація
Хірургиня відрізала не ту кінцівку

Літньому пацієнту замість лівої видалили праву ногу, але лікарську помилку помітили тільки через два дні.

У середу, 1 грудня, суд австрійського міста Лінц визнав винною 43-річну хірургиню, яка звинувачувалася у злочинній недбалості та завданні тілесних ушкоджень. Її зобов'язали виплатити штраф у €2 700. Про це повідомляє Kurier.

Лікарка свою помилку визнала, проте вона не погоджується з тим, що це злочинна недбалість.

Удова 82-річного пацієнта, який помер, не дочекавшись суду, отримала 5 000 євро компенсації на матеріальні збитки.

У травні пацієнт із захворюванням ніг потрпив у клініку міста Фрайштадт, де йому мали ампутувати ногу по стегно, проте хірургиня відрізала не ту кінцівку.

Це з'ясувалося під час перев'язки, після чого пацієнту повідомили, що тепер знадобиться ампутувати й ногу, що залишилася.

Керівництво клініки заявило, що інцидент стався "внаслідок низки несприятливих обставин". Директор клініки скликав пресконференцію, щоб публічно вибачитися. На суді хірургиня пояснила, що в операційній було порушено систему підпорядкування.

За кілька днів до операції вона готувалася за відповідними документами. "Я знала, що мені потрібно ампутувати саме ліву ногу", — сказала вона.

На питання, чому вона все ж таки відрізала праву, вона сказала, що "просто не знає" і що були припущені помилки в досьє пацієнта.

Адвокат наполягав, що "жахлива помилка" сталася не з вини його підзахисної та посилався на недосконалість системи контролю. За його словами, "щось пішло не так".

Після цього випадку лікарка перевелася в іншу клініку.

Подібні інциденти, хоч і вкрай рідкісні, але все ж таки в минулому вже траплялися.

Так, в 1995 році в США лікар уже під час операції зрозумів, що ампутує не ту ногу пацієнту з діабетом. Але перервати ампутацію було неможливо, оскільки вже були перерізані м'язи, сухожилля та зв'язки.

Раніше Фокус повідомляв, що в Черкасах лікарям довелося діставати голку з горла дитини. В операції брали участь лікарі трьох відділень: хірургічного, приймального й анестезіологічного.

Лікарі також дали пораду батькам, що робити, якщо в дихальних шляхах дитини опинився сторонній предмет. Не можна перевертати, трясти та плескати дитину по спині. Не можна навпомацки намагатися дістати предмет руками, оскільки це загрожує задушенням або травмами.