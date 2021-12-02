В Австрії хірурга засудили до штрафу за ампутацію не тієї ноги

Літньому пацієнту замість лівої видалили праву ногу, але лікарську помилку помітили тільки через два дні.

У середу, 1 грудня, суд австрійського міста Лінц визнав винною 43-річну хірургиню, яка звинувачувалася у злочинній недбалості та завданні тілесних ушкоджень. Її зобов'язали виплатити штраф у €2 700. Про це повідомляє Kurier.

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Лікарка свою помилку визнала, проте вона не погоджується з тим, що це злочинна недбалість.

Удова 82-річного пацієнта, який помер, не дочекавшись суду, отримала 5 000 євро компенсації на матеріальні збитки.

У травні пацієнт із захворюванням ніг потрпив у клініку міста Фрайштадт, де йому мали ампутувати ногу по стегно, проте хірургиня відрізала не ту кінцівку.

Це з'ясувалося під час перев'язки, після чого пацієнту повідомили, що тепер знадобиться ампутувати й ногу, що залишилася.

Керівництво клініки заявило, що інцидент стався "внаслідок низки несприятливих обставин". Директор клініки скликав пресконференцію, щоб публічно вибачитися. На суді хірургиня пояснила, що в операційній було порушено систему підпорядкування.

За кілька днів до операції вона готувалася за відповідними документами. "Я знала, що мені потрібно ампутувати саме ліву ногу", — сказала вона.

На питання, чому вона все ж таки відрізала праву, вона сказала, що "просто не знає" і що були припущені помилки в досьє пацієнта.

Адвокат наполягав, що "жахлива помилка" сталася не з вини його підзахисної та посилався на недосконалість системи контролю. За його словами, "щось пішло не так".

Після цього випадку лікарка перевелася в іншу клініку.

Подібні інциденти, хоч і вкрай рідкісні, але все ж таки в минулому вже траплялися.

Так, в 1995 році в США лікар уже під час операції зрозумів, що ампутує не ту ногу пацієнту з діабетом. Але перервати ампутацію було неможливо, оскільки вже були перерізані м'язи, сухожилля та зв'язки.

Раніше Фокус повідомляв, що в Черкасах лікарям довелося діставати голку з горла дитини. В операції брали участь лікарі трьох відділень: хірургічного, приймального й анестезіологічного.

Лікарі також дали пораду батькам, що робити, якщо в дихальних шляхах дитини опинився сторонній предмет. Не можна перевертати, трясти та плескати дитину по спині. Не можна навпомацки намагатися дістати предмет руками, оскільки це загрожує задушенням або травмами.