Нас ждет ежегодная вакцинация от COVID-19 в течение многих лет, — босс Pfizer
Сейчас Pfizers готовит новую вакцину, которая бы защищала от штамма "омикрон". Но на ее разработку может уйти больше 3 месяцев.
Гендиректор компании Pfizers др. Альберт Бурла заявляет, что ежегодная вакцинация обеспечит высокий уровень защиты от коронавирусной инфекции. Об этом сообщает BBC.
Руководитель Pfizers придерживался такого мнения еще до появления варианта коронавируса "омикрон", который впервые был обнаружен в Южной Африке.
Правительства многих стран заключили с Pfizers контракты на поставку вакцин, в т.ч. модифицированных вакцин, которые способны защитить организм от нового штамма.
Бурла говорит, что Pfizer уже обновила вакцину под бета- и дельта-варианты, впервые обнаруженные в Южной Африке и Индии.
Сейчас фармакологическая компания готовит новую вакцину, которая бы обеспечивала защиту от "омикрона", однако на ее разработку может уйти больше 3 месяцев.
По словам руководителя Pfizer, вакцины спасают миллионы жизней, и без них фундаментальной структуре нашего общества угрожала бы опасность.
Согласно планам, к концу текущего года Pfizer поставит три миллиарда доз своей вакцины, а на следующий год запланированы поставки четырех млрд доз.
Доход Pfizer от продаж COVID-вакцины в 2021 году составит как минимум $35 млрд.
Ранее Фокус сообщал, что китайские ученые нашли антитело, способное противостоять любым штаммам коронавируса. Ученые надеются, что моноклональное антитело 35B5 можно будет взять за основу универсальной COVID-вакцины, которая была бы способна противостоять новому варианту "омикрон", и индийскому штамму "дельта".