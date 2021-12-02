Нас ждет ежегодная вакцинация от COVID-19 в течение многих лет, — босс Pfizer

Сейчас Pfizers готовит новую вакцину, которая бы защищала от штамма "омикрон". Но на ее разработку может уйти больше 3 месяцев.

Гендиректор компании Pfizers др. Альберт Бурла заявляет, что ежегодная вакцинация обеспечит высокий уровень защиты от коронавирусной инфекции. Об этом сообщает BBC.

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Руководитель Pfizers придерживался такого мнения еще до появления варианта коронавируса "омикрон", который впервые был обнаружен в Южной Африке.

Правительства многих стран заключили с Pfizers контракты на поставку вакцин, в т.ч. модифицированных вакцин, которые способны защитить организм от нового штамма.

Бурла говорит, что Pfizer уже обновила вакцину под бета- и дельта-варианты, впервые обнаруженные в Южной Африке и Индии.

Сейчас фармакологическая компания готовит новую вакцину, которая бы обеспечивала защиту от "омикрона", однако на ее разработку может уйти больше 3 месяцев.

По словам руководителя Pfizer, вакцины спасают миллионы жизней, и без них фундаментальной структуре нашего общества угрожала бы опасность.

Согласно планам, к концу текущего года Pfizer поставит три миллиарда доз своей вакцины, а на следующий год запланированы поставки четырех млрд доз.

Доход Pfizer от продаж COVID-вакцины в 2021 году составит как минимум $35 млрд.

Ранее Фокус сообщал, что китайские ученые нашли антитело, способное противостоять любым штаммам коронавируса. Ученые надеются, что моноклональное антитело 35B5 можно будет взять за основу универсальной COVID-вакцины, которая была бы способна противостоять новому варианту "омикрон", и индийскому штамму "дельта".