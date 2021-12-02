Нас чекає щорічна вакцинація від COVID-19 протягом багатьох років, — бос Pfizer

Зараз Pfizers готує нову вакцину, яка б захищала від штаму "омікрон". Але на її розробку може піти понад 3 місяці.

Гендиректор компанії Pfizer доктор Альберт Бурла заявляє, що щорічна вакцинація забезпечить високий рівень захисту від коронавірусної інфекції. Про це повідомляє ВВС.

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Керівник Pfizer дотримувався такої думки ще до появи варіанта коронавірусу "омікрон", який уперше було виявлено у Південній Африці.

Уряди багатьох країн уклали з Pfizers контракти на постачання вакцин, зокрема модифіковані вакцини, які здатні захистити організм від нового штаму.

Бурла каже, що Pfizer уже оновила вакцину під бета- та дельта-варіанти, вперше виявлені у Південній Африці й Індії.

Зараз фармакологічна компанія готує нову вакцину, яка забезпечувала б захист від "омікрону", проте на її розробку може піти понад 3 місяці.

За словами керівника Pfizer, вакцини рятують мільйони життів і без них фундаментальній структурі нашого суспільства загрожувала б небезпека.

Згідно з планами, до кінця поточного року Pfizer поставить три мільярди доз своєї вакцини, а на наступний рік заплановано постачання чотирьох мільярдів доз.

Дохід Pfizer від продажів COVID-вакцини в 2021 році складе щонайменше $35 млрд.

Раніше Фокус повідомляв, що китайські вчені знайшли антитіло, здатне протистояти будь-яким штамам коронавірусу. Учені сподіваються, що моноклональне антитіло 35B5 можна буде взяти за основу універсальної COVID-вакцини, яка була б здатна протистояти новому варіанту "омікрон" та індійському штаму "дельта".