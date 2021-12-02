Нас чекає щорічна вакцинація від COVID-19 протягом багатьох років, — бос Pfizer
Зараз Pfizers готує нову вакцину, яка б захищала від штаму "омікрон". Але на її розробку може піти понад 3 місяці.
Гендиректор компанії Pfizer доктор Альберт Бурла заявляє, що щорічна вакцинація забезпечить високий рівень захисту від коронавірусної інфекції. Про це повідомляє ВВС.
Керівник Pfizer дотримувався такої думки ще до появи варіанта коронавірусу "омікрон", який уперше було виявлено у Південній Африці.
Уряди багатьох країн уклали з Pfizers контракти на постачання вакцин, зокрема модифіковані вакцини, які здатні захистити організм від нового штаму.
Бурла каже, що Pfizer уже оновила вакцину під бета- та дельта-варіанти, вперше виявлені у Південній Африці й Індії.
Зараз фармакологічна компанія готує нову вакцину, яка забезпечувала б захист від "омікрону", проте на її розробку може піти понад 3 місяці.
За словами керівника Pfizer, вакцини рятують мільйони життів і без них фундаментальній структурі нашого суспільства загрожувала б небезпека.
Згідно з планами, до кінця поточного року Pfizer поставить три мільярди доз своєї вакцини, а на наступний рік заплановано постачання чотирьох мільярдів доз.
Дохід Pfizer від продажів COVID-вакцини в 2021 році складе щонайменше $35 млрд.
Раніше Фокус повідомляв, що китайські вчені знайшли антитіло, здатне протистояти будь-яким штамам коронавірусу. Учені сподіваються, що моноклональне антитіло 35B5 можна буде взяти за основу універсальної COVID-вакцини, яка була б здатна протистояти новому варіанту "омікрон" та індійському штаму "дельта".