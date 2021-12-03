В Австрии назвали имя нового канцлера. Предыдущий угодил в коррупционный скандал

Новый канцлер Австрии Карл Нехаммер будет бороться с неконтролируемой миграцией и повышать безопасность внутри страны.

Министр внутренних дел Австрии, 49-летний Карл Нехаммер стал новым главой правящей Австрийской народной партии (ÖVP), его могут объявить федеральным канцлером страны. Об этом пишет австрийская газета Der Standard.

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"Для меня большая честь получить вотум доверия и возглавить народную партию", — прокомментировал Нехаммер свое назначение.

Нехаммера назначили через день после того, как бывший канцлер Австрии Себастьян Курц, замешанный в коррупционном скандале, подал в отставку.

"Я уважаю решение Себастьяна Курца, который расчистил мне путь как новому лидеру народной партии", — заявил он.

Первым приоритетом на своей должности он назвал решение проблем с неконтролируемой миграцией, коронавирусом и безопасностью граждан Австрии.

Карл Нехаммер – бывший военный и многолетний партийный чиновник. Президент Австрии Александр Ван дер Беллен должен принять присягу Нехаммера как канцлера.

Напомним, что бывший 35-летний канцлер Австрии Себастьян Курц в октябре заявил об уходе в отставку. До этого он угодил в коррупционный скандал.