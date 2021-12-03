В Австрії назвали ім'я нового канцлера. Попередній потрапив у корупційний скандал

Новий канцлер Австрії Карл Нехаммер боротиметься з неконтрольованою міграцією та підвищуватиме безпеку всередині країни.

Міністр внутрішніх справ Австрії, 49-річний Карл Нехаммер став новим головою керівної Австрійської народної партії (ÖVP), його можуть оголосити федеральним канцлером країни. Про це пише австрійська газета Der Standard.

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"Для мене велика честь отримати вотум довіри та очолити народну партію", — прокоментував Нехаммер своє призначення.

Нехаммера призначили через день після того, як колишній канцлер Австрії Себастьян Курц, замішаний у корупційному скандалі, подав у відставку.

"Я поважаю рішення Себастьяна Курца, який розчистив мені шлях як нового лідера народної партії", — заявив він.

Першим пріоритетом на своїй посаді він назвав вирішення проблем із неконтрольованою міграцією, коронавірусом та безпекою громадян Австрії.

Карл Нехаммер – колишній військовий та багаторічний партійний чиновник. Президент Австрії Александер ван дер Беллен має скласти присягу Нехаммера як канцлера.

Нагадаємо, що колишній 35-річний канцлер Австрії Себастьян Курц у жовтні заявив про відставку. До цього він потрапив у корупційний скандал.