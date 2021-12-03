В США 13-летний школьник застрелил 14-летнюю сестру из самодельного оружия

Подросток заказал все нужные детали для изготовления оружия, в т.ч. полуавтоматического и решил продать.

В городе Дугласвилл (штат Джорджия) 14-летняя школьница погибла после того, как ее младший брат попытался продать самодельное оружие. Покупатели ушли, не расплатившись, и подросток начал стрелять в их сторону. Об этом сообщает AJC.

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Однако пуля попал в область груди Киры Скотт, школьница умерла на руках матери по дороге в больницу. По подозрению в убийстве арестован ее 13-летний брат и предполагаемый покупатель оружия, 19-летний Юсеф Макартур Эль, сообщает шериф округа Дуглас Тим Паундс рассказал. Один из них также подозревается в ограблении. Суд не позволил задержанным выйти на свободу под залог.

По словам шерифа, 13-летний подросток заказал все нужные детали для изготовления оружия, в т.ч. и полуавтоматического. В минувшую субботу два человека пришли в его дом в городе Дугласвилл для покупки оружия, но забрали оружие и не заплатили изготовителю.

По данным следствия, школьник начал стрелять в их сторону, но попал в свою сестру, от полученных ранений она умерла.

Американские правоохранители называют самодельное оружие большой проблемой, т.к. оно без серийных номеров и его невозможно отследить. Сейчас следствие устанавливает, сколько единиц оружия изготовил 13-летний школьник.

Ранее Фокус сообщал, что в городе Мобил (штат Алабама) во время матча по американскому футболу между школьными командами "Уильямсон" и "Вигора" произошла стрельба у выхода на стадион.