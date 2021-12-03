У США 13-річний школяр застрелив 14-річну сестру із саморобної зброї

Підліток замовив усі необхідні деталі для виготовлення зброї, зокрема напівавтоматичної, і вирішив його продати.

У місті Дугласвілл (штат Джорджія) 14-річна школярка загинула після того, як її молодший брат спробував продати саморобну зброю. Покупці пішли, не розплатившись, і підліток почав стріляти в їхній бік. Про це повідомляє AJC.

ФОКУС у Google Новинах. Підпишись — та завжди будь в курсі подій Підписатись

Проте куля потрапила в груди Кіри Скотт, школярка померла на руках матері дорогою до лікарні. За підозрою у вбивстві заарештовано її 13-річного брата і ймовірного покупця зброї, 19-річного Юсефа Макартура Еля, повідомляє шериф округу Дуглас Тім Паундс розповів. Один із них також підозрюється в пограбуванні. Суд не дозволив затриманим вийти на волю під заставу.

За словами шерифа, 13-річний підліток замовив усі необхідні деталі для виготовлення зброї, зокрема напівавтоматичної. Минулої суботи двоє людей прийшли до його будинку в місті Дугласвілл для купівлі зброї, але забрали зброю і не заплатили виробнику.

За даними слідства, школяр почав стріляти в їхній бік, але потрапив у свою сестру, від отриманих поранень вона померла.

Американські правоохоронці називають саморобну зброю великою проблемою, оскільки вона без серійних номерів та її неможливо відстежити. Наразі слідство встановлює, скільки одиниць зброї виготовив 13-річний школяр.

Раніше Фокус повідомляв, що в місті Мобіл (штат Алабама) під час матчу з американського футболу між шкільними командами "Вільямсон" та "Вігора" сталася стрілянина біля виходу на стадіон.