В Италии умерла украинка, работавшая в ночном клубе. У нее осталось двое детей

Журналисты говорят о возможной передозировки наркотиками, следы которых были обнаружены во время экспертизы, и в квартире.

Полиция итальянского Триеста обнаружила мертвой гражданку Украины Алину Труш. В качестве версий полиция рассматривает убийство и передозировку наркотиками. Однако ее знакомые не допускают этого, поскольку ранее 43-летняя мать двоих детей справилась с несколькими тяжелыми заболеваниями. Об этом сообщает Il Gazzettino.

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Итальянская пресса пишет о найденном в ее квартире метадоне, и что украинка якобы подвергалась насилию со стороны своего партнера.

Сообщается, что женщина умерла во вторник, 30 ноября. Сотрудники полиции прибыли к ее дому, чтобы передать судебный документ, в котором говорилось об угрозах насилия со стороны партнера.

Дверь не открыли, чтобы ее взломать, понадобилась помощь пожарных. На полу квартиры правоохранители увидели тело женщины без следов насилия.

[ + – ] Полиция Италии во время обыска.

По словам соседей, несколькими днями ранее из квартиры доносились крики и угрозы убийством — ссорились мужчина и женщина. Эти люди говорят, что партнер украинки конфликтовал и угрожал другим жильцам.

Официальной информации о произошедшем нет, но итальянские СМИ пишут, что, возможно, причиной смерти стала передозировка наркотиками, следы которого обнаружены во время экспертизы. Сообщается, что в квартире было несколько емкостей с метадоном и шприц.

Известно, что с 2018 года она работала в итальянском ночном клубе. В своих аккаунтах в соцсетях женщина делилась откровенными фотосессиями.

Ранее Фокус сообщал, что в полтавском СИЗО умерла 19-летняя полтавчанка, осужденная за убийство в тире. В день смерти Вероника Моторина отказывалась от пищи, только пила кофе и курила.