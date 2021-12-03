В Италии умерла украинка, работавшая в ночном клубе. У нее осталось двое детей
Журналисты говорят о возможной передозировки наркотиками, следы которых были обнаружены во время экспертизы, и в квартире.
Полиция итальянского Триеста обнаружила мертвой гражданку Украины Алину Труш. В качестве версий полиция рассматривает убийство и передозировку наркотиками. Однако ее знакомые не допускают этого, поскольку ранее 43-летняя мать двоих детей справилась с несколькими тяжелыми заболеваниями. Об этом сообщает Il Gazzettino.
Итальянская пресса пишет о найденном в ее квартире метадоне, и что украинка якобы подвергалась насилию со стороны своего партнера.
Сообщается, что женщина умерла во вторник, 30 ноября. Сотрудники полиции прибыли к ее дому, чтобы передать судебный документ, в котором говорилось об угрозах насилия со стороны партнера.
Дверь не открыли, чтобы ее взломать, понадобилась помощь пожарных. На полу квартиры правоохранители увидели тело женщины без следов насилия.
По словам соседей, несколькими днями ранее из квартиры доносились крики и угрозы убийством — ссорились мужчина и женщина. Эти люди говорят, что партнер украинки конфликтовал и угрожал другим жильцам.
Официальной информации о произошедшем нет, но итальянские СМИ пишут, что, возможно, причиной смерти стала передозировка наркотиками, следы которого обнаружены во время экспертизы. Сообщается, что в квартире было несколько емкостей с метадоном и шприц.
Известно, что с 2018 года она работала в итальянском ночном клубе. В своих аккаунтах в соцсетях женщина делилась откровенными фотосессиями.
Ранее Фокус сообщал, что в полтавском СИЗО умерла 19-летняя полтавчанка, осужденная за убийство в тире. В день смерти Вероника Моторина отказывалась от пищи, только пила кофе и курила.