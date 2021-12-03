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В Італії померла українка, яка працювала в нічному клубі. У неї залишилося двоє дітей

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Італія, Трієст
Фото: Instagram | Громадянка України.

Журналісти говорять про можливе передозування наркотиками, сліди яких було виявлено під час експертизи, та у квартирі.

Поліція італійського Трієста виявила мертву громадянку України Аліну Труш. Як версії поліція розглядає вбивство та передозування наркотиками. Проте її знайомі не допускають цього, оскільки раніше 43-річна мати двох дітей упоралася з кількома тяжкими захворюваннями. Про це повідомляє Il Gazzettino.

Італійська преса пише про знайдений у її квартирі метадон і що українка нібито зазнавала насильства з боку свого партнера.

Повідомляється, що жінка померла у вівторок, 30 листопада. Співробітники поліції прибули до її будинку, щоб передати судовий документ, у якому йшлося про погрози насильства з боку партнера.

Двері не відчинили, щоб їх зламати, знадобилася допомога пожежників. На підлозі квартири правоохоронці побачили тіло жінки без слідів насилля.

поліція, карабінери
Поліція Італії під час обшуку.

За словами сусідів, декількома днями раніше з квартири долинали крики та погрози вбивства — сварилися чоловік і жінка. Ці люди кажуть, що партнер українки конфліктував і погрожував іншим мешканцям.

Офіційної інформації про те, що сталося, немає, але італійські ЗМІ пишуть, що, можливо, причиною смерті стало передозування наркотиками, сліди яких виявлено під час експертизи. Повідомляється, що у квартирі було кілька ємностей із метадоном і шприц.

Відомо, що з 2018 року вона працювала в італійському нічному клубі. У своїх акаунтах у соцмережах жінка ділилася відвертими фотосесіями.

Раніше Фокус повідомляв, що в полтавському СІЗО померла 19-річна полтавчанка, засуджена за вбивство в тирі. У день смерті Вероніка Моторіна відмовлялася від їжі, тільки пила каву та курила.