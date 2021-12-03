В Італії померла українка, яка працювала в нічному клубі. У неї залишилося двоє дітей

Журналісти говорять про можливе передозування наркотиками, сліди яких було виявлено під час експертизи, та у квартирі.

Поліція італійського Трієста виявила мертву громадянку України Аліну Труш. Як версії поліція розглядає вбивство та передозування наркотиками. Проте її знайомі не допускають цього, оскільки раніше 43-річна мати двох дітей упоралася з кількома тяжкими захворюваннями. Про це повідомляє Il Gazzettino.

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Італійська преса пише про знайдений у її квартирі метадон і що українка нібито зазнавала насильства з боку свого партнера.

Повідомляється, що жінка померла у вівторок, 30 листопада. Співробітники поліції прибули до її будинку, щоб передати судовий документ, у якому йшлося про погрози насильства з боку партнера.

Двері не відчинили, щоб їх зламати, знадобилася допомога пожежників. На підлозі квартири правоохоронці побачили тіло жінки без слідів насилля.

[ + – ] Поліція Італії під час обшуку.

За словами сусідів, декількома днями раніше з квартири долинали крики та погрози вбивства — сварилися чоловік і жінка. Ці люди кажуть, що партнер українки конфліктував і погрожував іншим мешканцям.

Офіційної інформації про те, що сталося, немає, але італійські ЗМІ пишуть, що, можливо, причиною смерті стало передозування наркотиками, сліди яких виявлено під час експертизи. Повідомляється, що у квартирі було кілька ємностей із метадоном і шприц.

Відомо, що з 2018 року вона працювала в італійському нічному клубі. У своїх акаунтах у соцмережах жінка ділилася відвертими фотосесіями.

Раніше Фокус повідомляв, що в полтавському СІЗО померла 19-річна полтавчанка, засуджена за вбивство в тирі. У день смерті Вероніка Моторіна відмовлялася від їжі, тільки пила каву та курила.