У СІЗО померла 19-річна полтавка, засуджена за вбивство в тирі

Вероніка Моторіна в день смерті нічого не їла, тільки пила каву та курила.

29 листопада, пізно ввечері, у полтавському СІЗО померла Вероніка Моторіна — 19-річна дівчина, засуджена за вбивство інструктора тиру. Про це повідомляє місцеве видання "Полтавщина".

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Першим про смерть дівчини написав місцевий телеграм-канал ТРУХА Полтава (обережно, за посиланням фото 18+). За інформацією джерел каналу, вчора Вероніка нічого не їла, тільки пила каву та курила, і в неї стався епілептичний напад. Точну причину смерті ще встановлюють експерти. Весь цей час загибла перебувала у СІЗО — вирок ще не набрав чинності, тривала апеляція.

Раніше цей же Телеграм-канал розповідав, що дівчина порізала собі вени після оголошення вироку. Як відомо, Вероніка Моторіна була засуджена на 15 років позбавлення волі за вбивство інструктора тиру.

Фокус раніше розповідав про подробиці справи Вероніки Моторіної. Вбивство сталося ще у лютому 2020 року, справу розглядали півтора року. Обвинувачена заявляла, що перебувала у стані депресії через проблеми з хлопцем і 64-річного інструктора тиру поранила випадково. За її словами, дівчина хотіла застрелити себе, озирнулася, щоб переконатися, що куля не зачепить когось ще. У цей момент інструктор торкнувся її руки, і вона машинально натиснула на курок. Однак, ЗМІ заявляли, що Моторіна намагалася вбити й іншого інструктора тиру, а в убитого вистрілила двічі.