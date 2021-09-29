У Полтаві 19-річну дівчину засудили на 15 років за вбивство інструктора тиру (відео)

Вероніка Моторина говорила, що хотіла застрелити себе, а в інструктора потрапила випадково.

Засуджену звинувачували в умисному вбивстві 64-річного інструктора тиру, скоєному в лютому 2020 року. Днями колегія суддів Жовтневого райсуду Полтави визнала її винною і призначила покарання у вигляді 15 років позбавлення волі.

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Дівчина говорила, що до депресії її довів хлопець, а працівника тиру вона поранила випадково. Вона попросила пробачення у дружини загиблого.

"У моїх діях не було поганого наміру. У мене постійно був стрес, я почала вживати заспокійливі, але мені ставало тільки гірше, і я вирішила піти із життя. Ненавиджу себе за те, що сталося, і дуже шкодую, що не вибрала інший спосіб, або місце щоб ніхто не постраждав", — говорила Моторина.

Суд дійшов висновку, що дії дівчини в тирі були умисними. "Тому її винність у скоєнні злочину, передбаченого частиною першою статті 115 Кримінального кодексу доведена повністю", — сказала суддя Тетяна Січиокно.

Справа розглядалася понад півтора року. У суді допитали понад десяток свідків і досліджували два томи матеріалів справи, письмові, речові та відеодокази. Весь цей час підозрювана перебувала в СІЗО.

За словами прокурора, в тирі дівчина хотіла вистрілити в себе. Вона повернулася, щоб упевнитися, що не зачепить при цьому інструктора. У цей момент інструктор торкнувся її руки. Вона злякалася і машинально натисла на курок. Всього ж вона зробила п'ять пострілів із пістолета в груди і спину інструктора. Він помер на місці.

Прокурор просив для засудженої 12 років позбавлення волі.

Захисник Моториної вважає, що її вина не доведена. Він вважає, що інструктор спробував перешкодити повороту дівчини, в цей момент стався випадковий постріл. "Після цього ситуація втратила взагалі якусь контрольованість", — вважає Андрій Євдокименко.

Працівник тиру Олександр Хвостенко розповів, що Моторина в тир прийшла навчитися стріляти, "тому що хотіла бути військовою". Він був у сусідньому приміщенні і чув, що стріляють з пістолета Марголіна. Потім пролунали два постріли "іншого звуку", і він почув крик інструктора. Хвостенко забіг у тир. Дівчина, за його словами, тримала пістолет і цілилася собі то в серце, то в голову і говорила: "Дай мені патрони, швидко дай мені патрони".

Раніше в ЗМІ повідомлялося, що дівчина посварилася зі своїм хлопцем і вирішила постріляти, щоб "розрядитися". Спочатку вона нібито стріляла з пістолета "Глок", потім з автомата Калашникова, потім взяла в руки пістолет Марголіна і з нього двічі вистрілила в інструктора.

Застреливши одного інструктора, дівчина спрямувала зброю на іншого. Але йому вдалося забрати у неї пістолет, хоча Моторина встигла вистрілити ще раз під час боротьби — куля влучила в стіну.

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