В Полтаве 19-летнюю девушку осудили на 15 лет за убийство инструктора тира (видео)

Вероника Моторина говорила, что хотела застрелить себя, а в инструктора попала случайно.

Осужденную обвиняли в умышленном убийстве 64-летнего инструктора тира, совершенном в феврале 2020 года. На днях коллегия судей Октябрьского райсуда Полтавы признала ее виновной и назначила наказание в виде 15 лет лишения свободы.

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Девушка говорила, что до депрессии ее довел парень, а работника тира она ранила случайно. Она попросила прощения у жены погибшего.

"В моих действиях не было плохого умысла. У меня постоянно был стресс, я начала принимать успокаивающие, но мне становилось только хуже, и я решила уйти из жизни. Ненавижу себя за то, что произошло, и очень жалею, что не выбрала другой способ, или место чтобы никто не пострадал", – говорила Моторина.

Суд пришел к выводу, что действия девушки в тире были умышленными. "Поэтому ее виновность в совершении преступления, предусмотренного частью первой статьи 115 Уголовного кодекса доказана полностью", – сказала судья Татьяна Сичиокно.

Дело рассматривалось более полутора лет. В суде допросили более десятка свидетелей и исследовали два тома материалов дела, письменные, вещественные и видеодоказательства. Все это время подозреваемая находилась в СИЗО.

По словам прокурора, в тире девушка хотела выстрелить в себя. Она повернулась, чтобы удостовериться, что не затронет при этом инструктора. В этот момент инструктор коснулся ее руки. Она испугалась и машинально нажала на курок. Всего же она совершила пять выстрелов из пистолета в грудь и спину инструктора. Он умер на месте.

Прокурор просил для осужденной 12 лет лишения свободы.

Защитник Моториной считает, что ее вина не доказана. Он считает, что инструктор попытался помешать повороту девушки, в этот момент произошел случайный выстрел. "После этого ситуация потеряла вообще какую-то контролируемость", – считает Андрей Евдокименко.

Работник тира Александр Хвостенко рассказал, что Моторина в тир пришла научиться стрелять, "потому что хотела быть военной". Он был в соседнем помещении и слышал, что стреляют из пистолета Марголина. Затем прозвучали два выстрела "другого звука", и он услышал крик инструктора. Хвостенко вбежал в тир. Девушка, по его словам, держала пистолет и целилась себе то в сердце, то в голову и говорила: "Дай мне патроны, быстро дай мне патроны".

Ранее в СМИ сообщалось, что девушка поссорилась со своим парнем и решила пострелять, чтобы "разрядиться". Сначала она якобы стреляла из пистолета "Глок", затем из автомата Калашникова, потом взяла в руки пистолет Марголина и из него дважды выстрелил в инструктора.

Застрелив одного инструктора, девушка направила оружие на другого. Но ему удалось отобрать у нее пистолет, хотя Моторина успела выстрелить еще раз во время борьбы – пуля попала в стену.

Напомним, в мае в Черкассах скончался 14-летний подросток, получивший огнестрельное ранение во время занятий в школьном тире.

Ранее в Малиновском районе Одессы были задержаны четверо мужчин, стрелявших из огнестрельного оружия по проезжающим автомобилям.