В СИЗО скончалась 19-летняя полтавчанка, осужденная за убийство в тире

Вероника Моторина в день смерти ничего не ела, только пила кофе и курила.

29 ноября, поздно вечером, в полтавском СИЗО скончалась Вероника Моторина — 19-летняя девушка, осужденная за убийство инструктора тира. Об этом сообщает местное издание Полтавщина.

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Первым о смерти девушки написал местный телеграм-канал ТРУХА Полтава (осторожно, по ссылке фото 18+). По информации источников канала, вчера Вероника ничего не ела, только пила кофе и курила, и у нее произошел эпилептический приступ. Точную причину смерти еще устанавливают эксперты. Все это время погибшая находилась в СИЗО — приговор еще не вступил в силу, продолжалась апелляция.

Ранее этот же Телеграм-канал рассказывал, что девушка порезала себе вены после оглашения приговора. Как известно, Веронику Моторину осудили на 15 лет лишения свободы за убийство инструктора тира.

Фокус ранее рассказывал подробности дела Вероники Моториной. Убийство произошло еще в феврале 2020 года, дело рассматривали полтора года. Обвиняемая заявляла, что находилась в состоянии депрессии из-за проблем с парнем и 64-летнего инструктора тира ранила случайно. По ее словам, девушка хотела застрелить себя, оглянулась, чтобы убедиться, что пуля не заденет кого-то еще. В этот момент инструктор прикоснулся к ее руке, и она машинально нажала на курок. Однако, СМИ заявляли, что Моторина пыталась убить и другого инструктора тира, а в убитого выстрелила дважды.