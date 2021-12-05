13 человек погибли. Стали известны последствия извержения вулкана в Индонезии (фото)

Спасатели приостановили работу из-за облаков дыма и горячих вулканических отложений, но им уже удалось эвакуировать 902 человека.

По предварительным данным, 13 человек погибли и 98 получили ранения, в том числе две беременные женщины, в результате мощнейшего выброса дыма и пепла из влукана Семеру в Индонезии. Как сообщает Reuters, двое погибших были опознаны.

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Еще 10 человек были окружены стихийным бедствием, но спасателям удалось их эвакуировать в безопасное место.

Также сообщается, что извержение вулкана разрушило стратегический мост, соединяющий два района в соседнем округе Лумаджанг с городом Малан и несколько зданий.

В сообщении также говорится, что в результате спасательной операции, властям удалось эвакуировать 902 человека.

Сотрудники поисково-спасательного агентства Индонезии (BNMP) на время приостановили эвакуацию людей из-за горячих облаков, камней и горячих вулканических отложений, мешающих работе.

Министерство транспорта Индонезии заявило, что извержение вулкана не вызвало перебоев в работе авиационного транспорта, но пилоты уже предупреждены о возможной опасности для самолетов из-за оседания вулканического пепла.

Напомним, что 4 декабря на острове Ява произошло извержение вулкана Семеру, который выбросил огромный столб дыма,и накрыл пеплом несколько близлежащих деревень. Облака дыма и вулканического пепла поднялись в высоту около 12 км.