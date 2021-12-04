Облако пепла в 12 км. Извержение вулкана Семеру погрузило жителей Индонезии во тьму (видео)

Людям пришлось в панике бежать от извержения, однако вскоре их эвакуировали. Из-за плохой видимости власти даже не знают, вытекает ли лава.

4 декабря извержение вулкана Семеру в Индонезии напугало жителей провинции Восточная Ява. Об этом пишет издание Daily Sabah, ссылаясь на местные власти.

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В субботу вулкан выбросил огромный столб дыма, который заслонил солнце и накрыл несколько близлежащих деревень. Местные жители сняли на камеру, как люди в панике бегут от серого облака, несущегося к ним.

"Друзья, молитесь, пожалуйста, за меня, я надеюсь, что с моей семьей все в порядке. Сейчас это действительно разрыв", — написал один из очевидцев в Twitter.

Глава района Лумаджанг Торикул Хак сказал, что вулкан начал проявлять большую активность с вечера пятницы, 3 декабря. По его словам, сейчас в деревнях темно, а власти даже не знают, горячая лава в вулкане или уже застыла. Пока сообщений о жертвах или травмах не поступало.

Как пишет The Independent, консультативный центр по вулканическому пеплу (VAAC) выпустил предупреждение для авиакомпаний, согласно которому гарь поднялась в воздух примерно на 12 километров и движется на север со скоростью около 9 км/ч (5 узлов). Информационная служба MAGMA Indonesia утверждает, что в районе извержения сейсмограф зарегистрировал толчки максимальной амплитудой 25 мм и продолжительностью 5160 секунд. Людей поблизости от Семеру эвакуировали.

Последний раз Семеру извергался в январе этого года, накрыв индонезийские деревни потоком лавы, пепла и грязи. Он возвышается на 3,6 километра над уровнем моря

Ранее на Канарских островах произошло извержение вулкана, вызванное несколькими слабыми землетрясениями. Скорость потоков лавы достигала 700 метров в час, местным властям пришлось перекрыть некоторые дороги и бросить военных на помощь местным жителям.

Писали также о том, что археологи раскрыли подробности извержения вулкана Везувий в 79 г до. н.э. По разрушительной мощи его можно сравнить со взрывом атомной бомбы на Хиросиму в 1945 году, температура выброшенных веществ составляла от 400 до 500 градусов Цельсия.