Хмара попелу 12 км. Виверження вулкана Семеру занурило жителів Індонезії у темряву (відео)

Людям довелося в паніці бігти подалі від виверження, проте невдовзі їх евакуювали. Через погану видимість влада навіть не знає, чи витікає лава.

4 грудня виверження вулкана Семеру в Індонезії налякало мешканців провінції Східна Ява. Про це пише видання Daily Sabah, посилаючись на місцеву владу.

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У суботу вулкан викинув величезний стовп диму, який заслонив сонце і накрив кілька довколишніх сіл. Місцеві жителі зняли на камеру, як люди в паніці біжать від сірої хмари, що несеться до них.

"Друзі, моліться, будь ласка, за мене, я сподіваюся, що з моєю сім'єю все гаразд. Зараз це справді розрив", — написав один із очевидців у Twitter.

Голова району Лумаджанг Торікул Хак сказав, що вулкан почав виявляти велику активність із вечора п'ятниці, 3 грудня. За його словами, зараз у селах темно, а влада навіть не знає, гаряча лава у вулкані чи вже застигла. Поки що повідомлень про жертви або травми не надходило.

Як пише The Independent, консультативний центр з вулканічного попелу (VAAC) випустив попередження для авіакомпаній, згідно з яким гар піднявся в повітря приблизно на 12 кілометрів і рухається на північ зі швидкістю близько 9 км/год (5 вузлів). Інформаційна служба MAGMA Indonesia стверджує, що в районі виверження сейсмограф зареєстрував поштовхи максимальною амплітудою 25 мм та тривалістю 5160 секунд. Людей поблизу Семера евакуювали.

Востаннє Семеру вивергався у січні цього року, накривши індонезійські села потоком лави, попелу та бруду. Він височіє на 3,6 кілометри над рівнем моря

Раніше на Канарських островах відбулося виверження вулкана, викликане декількома слабкими землетрусами. Швидкість потоків лави досягала 700 метрів за годину, місцевій владі довелося перекрити деякі дороги та кинути військових на допомогу місцевим жителям.

Писали також про те, що археологи розкрили подробиці виверження вулкана Везувій у 79 р. до. н.е. За руйнівною потужністю його можна порівняти з вибухом атомної бомби на Хіросіму в 1945, температура викинутих речовин становила від 400 до 500 градусів Цельсія.