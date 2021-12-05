13 людей загинули. Стали відомі наслідки виверження вулкану в Індонезії (фото)

Рятувальники призупинили роботу через хмари диму та гарячі вулканічні відкладення, але їм уже вдалося евакуювати 902 людини.

За попередніми даними, 13 людей загинули і 98 отримали поранення, у тому числі дві вагітні жінки, внаслідок найпотужнішого викиду диму та попелу з влукану Семеру в Індонезії. Як повідомляє Reuters, двох загиблих було впізнано.

ФОКУС у Google Новинах. Підпишись — та завжди будь в курсі подій Підписатись

Ще 10 людей було оточено стихійним лихом, але рятувальникам вдалося їх евакуювати у безпечне місце.

Також повідомляється, що виверження вулкана зруйнувало стратегічний міст, що сполучає два райони в сусідньому окрузі Лумаджанг із містом Малан та кілька будівель.

У повідомленні також йдеться, що в результаті рятувальної операції владі вдалося евакуювати 902 особи.

Співробітники пошуково-рятувального агентства Індонезії (BNMP) на деякий час призупинили евакуацію людей через гарячі хмари, каміння та гарячі вулканічні відкладення, що заважають роботі.

Міністерство транспорту Індонезії заявило, що виверження вулкана не викликало перебоїв у роботі авіаційного транспорту, але пілоти вже попереджені про можливу небезпеку для літаків через осідання вулканічного попелу.

Нагадаємо, що 4 грудня на острові Ява сталося виверження вулкана Семеру, який викинув величезний стовп диму, і накрив попелом кілька довколишніх сіл. Хмари диму та вулканічного попелу піднялися заввишки близько 12 км.