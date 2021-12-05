Мастера кармы. Работник отеля рассказал, как персонал в гостиницах может отомстить за хамство

Спойлер: грубиянам больше всего стоит переживать за свою зубную щетку!

Бывший отельный работник Джейкоб Томский в книге "Головы в постели. Безрассудные воспоминания об отелях, мошенниках и так называемом гостеприимстве" рассказал, как персонал в гостиницах может мстить высокомерным и грубым клиентам. Больше всего гостям, которые обижают горничных, портье и других сотрудников гостиниц, следует волноваться за свои зубные щетки, сообщает The Sun.

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По словам Томского, персонал втайне может мстить своим обидчикам, и для этого в арсенале имеется достаточно изощренных способов.

Самое "безобидное" что может произойти с клиентом после того, как он нагрубил или вел себя вызывающе с уборщиками или персоналом на ресепшене, это деактивация ключа — карты доступа к гостиничному номеру. Томский поясняет: клиент может не догадываться о том, что его карту вывели из строя умышленно, поскольку карта может размагнититься, если ее держали возле телефона или других магнитных карточек. Поэтому грубиян может некоторое время тщетно пытаться открыть дверь номера, и только после жалоб получить новый ключ.

Уборщики или горничные могут незаметно унести напитки из мини-бара в номере, после чего гостю придется за них заплатить.

Также Томский упоминает, что клиент иногда может забыть о классе своего номера и таким образом получить апартаменты более низкого уровня.

"У вас наверняка мог бы быть люксовый номер, но вы никогда об этом не узнаете. Я стал мастером мгновенной кармы", — говорит бывший работник отеля.

Но самый жестоким способом отомстить своим обидчикам считалось испортить клиенту зубную щетку. Когда гостя не было в номере, работники отеля могли разными способами испачкать его щетку и поставить на место.

Томский пишет, что жертвами мести персонала гостиниц, как правило, становились состоятельные клиенты, которые общались с сотрудниками отеля высокомерно и в пренебрежительном тоне. Таким клиентам автор книги о "так называемом гостеприимстве" настоятельно рекомендует во время пребывания в гостинице присматривать за своими средствами гигиены.

Напомним, восемь гостиниц в Украине получили и подтвердили свою "звездность". И хотя такая классификация не является обязательной, ее используют в целях привлечения клиентов.

В Украине в новых и реконструированных гостиницах планируют применять электронные карты вместо ключей от номеров. Такое нововведение позволит увеличить уровень обслуживания в отелях, а также безопасности и надежности.