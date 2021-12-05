Майстри карми. Працівник готелю розповів, як персонал у готелях може помститися за хамство

Спойлер: грубіянам найбільше варто хвилюватися за зубну щітку!

Колишній працiвник готелю Джейкоб Томський у книзі "Голови в ліжку. Безрозсудні спогади про готелі, шахраїв і так звану гостинність" розповів, як персонал у готелях може помститися зарозумілим і грубим клієнтам. Найбільше гостям, які ображають покоївок, портьє та інших співробітників готелів, слід хвилюватися за свої зубні щітки, повідомляє The Sun.

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За словами Томського, персонал потай може мститися своїм кривдникам, і для цього в арсеналі є досить витончених способів.

Саме безневинне, що може статися з клієнтом після того, як він нагрубив або поводився зухвало з прибиральниками або персоналом на ресепшені, це деактивація ключа — карти доступу до готельного номера. Томський пояснює: клієнт може не здогадуватися про те, що його карту вивели з ладу навмисне, оскільки картка може розмагнітитись, якщо її тримали біля телефону або інших магнітних карток. Тому грубіян може деякий час марно намагатися відчинити двері номера, і лише після скарг отримати новий ключ.

Прибирачі або покоївки можуть непомітно забрати напої з міні-бару в номері, після чого гостю доведеться за них заплатити.

Також Томський згадує, що клієнт може іноді забути про клас свого номера і таким чином отримати апартаменти нижчого рівня.

"У вас, напевно, міг би бути люксовий номер, але ви ніколи про це не дізнаєтеся. Я став майстром миттєвої карми", — каже колишній працівник готелю.

Але найжорстокішим способом помститися своїм кривдникам вважалося зіпсувати клієнтові зубну щітку. Коли гостя не було в номері, працівники готелю могли різними способами забруднити його щітку та поставити на місце.

Томський пише, що жертвами помсти персоналу готелів, як правило, ставали заможні клієнти, які спілкувалися зі співробітниками готелю зарозуміло та у зневажливому тоні. Таким клієнтам автор книги про "так звану гостинність" настійно рекомендує під час перебування в готелі наглядати за своїми засобами гігієни.

Нагадаємо, вісім готелів в Україні отримали та підтвердили свою "зірковість". І хоча така класифікація не є обов'язковою, її використовують із метою залучення клієнтів.

В Україні у нових та реконструйованих готелях планують застосовувати електронні карти замість ключів від номерів. Таке нововведення дозволить збільшити рівень обслуговування в готелях, а також безпеку та надійність.