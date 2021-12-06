Экс-госсоветник Мьянмы, Нобелевский лауреат Аун Сан Су Чжи осуждена на 4 года (фото)

Против бывшего лидера страны выдвинуто 11 обвинений — ей грозит пожизненное заключение.

Свергнутого в результате военного переворота лидера Мьянмы (Бирма) Аун Сан Су Чжи приговорили к 4 годам лишения свободы. Это первый приговор 76-летней главе правящей партии "Национальная лига за демократию", против которой выдвинуто 11 обвинений, в том числе в коррупции, подстрекательстве к общественным беспорядкам, расколе в обществе и нарушении антиковидных ограничений. Об этом сообщает агентство BBC.

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Сама бывший государственный советник отвергает все выдвинутые обвинения – юристы утверждают, что обвинения носят политический характер.

"Жесткий приговор, вынесенный в отношении Аун Сан Су Чжи по этим фальшивым обвинениям, является очередным примером того, что военные хотят уничтожить всю оппозицию и задушить свободу в Мьянме", — заявила заместитель директора Amnesty International по кампаниям в Южной Азии Мин Ю Ха.

По данным CNN в случае доказательств вины Аун Сан Су Чжи в суде, ей грозит пожизненное тюремное заключение.

Что известно об Аун Сан Су Чжи?

Аун Сан Су Чжи родилась в семье борца за независимость Бирмы Аун Сана, который был убит, когда ей было всего два года. Она проживала в Индии с матерью, а позже выехала в Великобританию получать образование. Она окончила Оксфорд, где изучала философию, экономику и политику, и после того как вышла замуж не собиралась возвращаться в Бирму.

Однако, по свидетельствам ее друзей, Аун Сан Су Чжи не исключала возможность возвращения, выжидая нужный момент. Летом 1988 года она приезжает в Бирму, чтобы заботиться о тяжело болеющей матери, а спустя несколько недель в стране вспыхнуло антиправительственное восстание, в котором Су Чжи тоже приняла участие. Через несколько месяцев она возглавила партию "Национальная лига за демократию" и фактически стала символом свободы в родной стране.

В 1991 году Аун Сан Су Чжи была присвоена Нобелевская премия мира за "Мирную борьбу за демократию и права человека". А в течение последующих 21 года ее периодически арестовывали и освобождали до тех пор, пока в стране не произошли демократические выборы. После победы ее политической партии она была назначена государственным советником и фактически стала лидером Мьянмы.

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Однако образ политической "святой" был омрачен событиями 2016 года, когда в стране вспыхнул религиозный конфликт и из страны бежали сотни тысяч мусульман. В адрес Аун Сан Су Чжи посыпались обвинения в геноциде мусульманского населения, а в ООН посчитали, что ее действия "сильно напоминает" преступления против человечества.

После преследований со стороны правительства Мьянмы западных журналистов и провальной мисси ООН в стране, Су Чжи подвреглась резкой критике со стороны международного сообщества. Некоторые ее критики считают, что она утратила свой моральный и политический авторитет человека, который боролся за демократические права.

Вооруженный переворот в Мьянме

Рано утром 1 февраля 2021 года телеканал Myawady TV объявил, что власть в стране передается главнокомандующему вооруженными силами Мин Аун Хлаину. В стране было объявлено чрезвычайное положение сроком на год. А через некоторое время, в результате рейдов, были арестованы президент Мьянмы Вин Мьин, Аун Сан Су Чжи и другие члены политического руководства правящей партии "Национальная лига за демократию". Позже военные объявили о снятии с постов 24 министров правительства на места которых были назначены новые.

В результате переворота страна оказалась в глубоком кризисе — ограничено вещание ТВ, с перебоями работает мобильная связь, а на большей части территории страны вовсе не работает Интернет.

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Международное сообщество выступило с критикой по ситуации в связи с вооруженным путчем. Так госсекретарь США Энтони Блинкен и глава МИД Австралии Марис Пейн призвали военных немедленно освободить госсоветника Аун Сан Су Чжи и других высокопоставленных чиновников.

Ранее сообщалось, что некоторые СМИ заметили, что Facebook подстрекала к насильственным действиям в Мьянме и Эфиопии. По словам бывшей сотрудницы Facebook Фрэнсис Хоген, компания способствовала разжиганию насилия на этнической почве в африканских и азиатских странах.