В Гонконге выявили случаи заражения "Омикроном" людей, которые не контактировали друг с другом

Двух человек поселили в карантинный отель. Они были привиты двумя дозами Pfizer, а перед приездом в Гонконг получили негативный результат ПЦР-теста.

Два случая заражения новым штаммом коронавируса обнаружены в карантинном отеле Гонконга. При этом один постоялец заразил "Омикроном" другого, хотя они и не контактировали друг с другом. Случай заражения описан на сайте Центров по контролю и профилактике заболеваний США (CDC)

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Расследованием обстоятельств инфицирования занялись ученые из Гонконгского университета. В своем исследовании они сообщили, что один из гостей приехал в Гонконг из Канады 10 ноября, другой — днем позже из Южной Африки. Примечательно, что оба постояльца были вакцинированы двумя дозами Pfizer – один из них получил вторую прививку 25 мая, другой привился второй дозой 4 июня. За 72 часа до вылета они сделали ПЦР-тест, которые не выявили заражения коронавирусом. По прибытии в Гонконг оба туриста были направлены на карантинное поселение в отель, где они проживали в номерах друг напротив друга.

А уже 13 ноября у одного из постояльцев было выявлено заражение CОVID-19, после чего его госпитализировали. Через несколько дней у второго постояльца ПЦР-тест показал положительный результат. Сообщается, что кроме них на этаже гостиницы проживало еще 12 человек, но ни у одного из них не выявили заражение коронавирусом.

При просмотре камер было установлено, что двое постояльцев не выходили из своих комнат и не контактировали друг с другом, из чего ученые сделали вывод, что заражение произошло воздушным путем в коридоре отеля.

По словам ученых, несмотря на то, что эпидемиологические особенности штамма "Омикрон" еще предстоит полностью охарактеризовать и определить, уже сейчас можно говорить о высокой патогенности и беспрецедентной способности к множественным мутациям.

Эксперты отмечают, что пока неизвестно, могли ли эти обнаруженные мутации повлиять на эффективность ныне существующих вакцин, однако обнаружение передачи варианта "Омикрона" между двумя полностью вакцинированными людьми в коридоре карантинной гостиницы указало на эту потенциальную проблему.

Ранее сообщалось, что в Норвегии сотрудник компании Scatec, который вернулся из ЮАР, заразил на корпоративе своих коллег, которые полностью были вакцинированы. У половины гостей позже выявили заражение новым штаммом коронавируса "Омикрон".