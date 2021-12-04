В Норвегии сотрудник с "омикроном" заразил на корпоративе половину вакцинированных коллег

Накануне вечеринки сотрудник вернулся из командировки в Южную Африку. У трети заразившихся медики выявили именно штамм "омикрон".

Около половины людей, которые посетили рождественскую вечеринку компании Scatec в офисе в Осло (Норвегия), куда допускались только вакцинированные сотрудники, заразились коронавирусом. Это произошло после того, как у одного из гостей празднования, вернувшегося недавно из ЮАР, был обнаружен новый вариант "омикрон", сообщает The New York Times со ссылкой на органы здравоохранения норвежской столицы.

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По словам Тине Равло, местного главного врача, участвовавшей в отслеживании вспышки, из числа 60 положительных тестов, секвенированных на данный момент, от 15 до 20 показали наличие Omicron. Сейчас проверка остальных тестов на новый штамм продолжается.

"Мы ожидаем, что большая часть из них покажут наличие "омикрон"", – сказала доктор.

Представитель Scatec Стиан Тведе Карлсен утверждает, что на вечеринку, которая прошла в ресторане Louise в центре Осло 26 ноября, пускали только вакцинированных сотрудников с отрицательным тестом на коронавирус. Всего на ней было свыше 120 гостей. Человек, заразивший коллег, незадолго до корпоратива вернулся из ЮАР, куда летал в региональный офис в Кейптауне.

Примечательно, что именно в этот день Всемирная организация здравоохранения назвала Omicron "вариантом, вызывающим беспокойство", и многие страны начали закрывать свои границы для пассажиров из южной части Африки, где он был выявлен.

Чтобы сдержать дальнейшее распространение этого варианта коронавируса, норвежское правительство объявило 2 декабря о дополнительных ограничениях в Осло и его окрестностях. Они включают обязанность носить маски везде, где невозможно поддерживать социальную дистанцию, в том числе в метро и автобусах или в магазинах, по возможности, перейти на удаленную работу, собираться не более 100 человек в одном месте, за исключением театров и других мест с фиксированными сиденьями, где может присутствовать до 600 человек.

В ВОЗ сообщили, что "омикрон" несет в себе мутации, которые, по мнению ученых, могут позволить ему быстрее распространяться и вызывать больше прорывных инфекций, хотя многое остается неопределенным. В настоящее время случаи заболевания зарегистрированы более чем в 40 странах, в том числе в США.

В связи с распространением нового штамма в правительстве Украины заявили о том, что закроют въезд в страну представителям ряда южноафриканских стран. В список вошли ЮАР, Ботсвана, Мозамбик, Зимбабве, Набимия и другие государства.

Напомним, генеральный директор компании Moderna Стефан Бансель заявил, что существующие вакцины вряд ли смогут противостоять штамму "омикрон".